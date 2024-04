Spider-Man 4 con Tom Holland: c'è una data per l'inizio delle riprese?

News Cinema

Secondo lo specialista in scoop Daniel Richtman, la Sony Pictures e i Marvel Studios hanno scelto una finestra temporale per iniziare le riprese del quarto Spider-Man con Tom Holland. Manca poco tempo, però manca anche il regista...

È evidente come sia la Sony Pictures sia i Marvel Studios abbiano bisogno di un ritorno di Tom Holland in uno Spider-Man 4, e in tempi piuttosto rapidi: se infatti la Marvel conta quest'anno su Deadpool & Wolverine per risollevarsi dal flop di The Marvels, la Sony deve far dimenticare il più velocemente possibile il tonfo ancora peggiore di Madame Web. Secondo lo specialista in scoop dietro le quinte Daniel Ricthman, le due major avrebbero già identificato un periodo per le riprese. È molto vicino. Leggi anche Spider-Man: Homecoming, Zendaya rivela come ha gestito la popolarità con Tom Holland dopo il film Marvel

Tom Holland sul set di Spider-Man 4 già a settembre?