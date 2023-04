Speak No Evil - James McAvoy nel cast del remake dell'horror prodotto da Blumhouse

News Cinema

Speak no Evil, inquietante horror danese\olandese del 2022, rivivrà sul grande schermo in un remake targato Blumhouse. Scopriamo quindi i primi dettagli del progetto.

Blumhouse - celebre casa di produzione, specializzata in progetti horror - ha trovato il suo prossimo lungometraggio, il remake di Speak no Evil, pellicola danese\olandese del 2022. Protagonista dell'adattamento sarà la star di Hollywood James McAvoy, alla sua terza collaborazione con Blumhouse - dopo Split e Glass.

Speak no Evil - I primi dettagli del remake targato Blumhouse

Speak no Evil - distribuito al cinema e nel mercato on demand nel 2022 - racconta di una famiglia danese che decide di andare a trovare una coppia olandese e il loro figlio dopo averli conosciuti durante una vacanza in Toscana. Un tranquillo weekend di vacanza si trasformerà, però, in un incubo senza fine, durante il quale la famiglia danese dovrà lottare strenuamente per la propria sopravvivenza, mente la coppia che li ha ospitati comincia a comportarsi in modo sempre più strano.

Al momento non è chiaro quale sarà il ruolo affidato a James McAvoy, se quello di vittima o di carnefice - l'ipotesi più probabile è infatti che la star interpreti uno dei due capofamiglia. L'attore, apparso di recente nella terza stagione di Queste oscure materie, torna quindi a collaborare con Blumhouse per la terza volta, dopo due lungometraggi di M. Night Shyamalan, Split e Glass - secondo e terzo capitolo di una ideale trilogia iniziata con Unbreakable - Il predestinato. La regia di Speak no Evil è stata affidata a James Watkins, che riprende il genere horror dopo aver diretto, nel 2012, The Woman in Black, con Daniel Radcliffe. Watkins si è occupato anche della sceneggiatura del progetto, le cui riprese dovrebbero cominciare a breve - Universal ha infatti già fissato la data d'uscita per il 9 agosto 2024. Jason Blum, come accennato, è coinvolto nel team produttivo con la sua Blumhouse, insieme a Paul Ritchie, Christian Tafrdup, Jacob Jarek e Bea Sequeira. La casa di produzione è reduce da un anno d'oro, dal momento che nella top 5 dei titoli a basso budget più redditizi del 2022 figurano ben due horror targati Blumhouse, Black Phone e M3gan. Per il prossimo 27 ottobre è invece atteso Five Nights at Freddy's, adattamento dell'omonima saga videoludica che debutterà - in America - su Peacock TV. Non resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti sul remake di Speak No Evil, pronto a ritagliarsi un posto di spicco nel variegato panorama horror contemporaneo.