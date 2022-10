Spawn, Todd McFarlane sceglie gli sceneggiatori e lascia la regia?

News Cinema

Dopo aver trovato gli sceneggiatori per il suo reboot di Spawn con Jamie Foxx, il creatore del personaggio Todd McFarlane sta pensando di abbandonarne la regia. Per alzare la posta.

Novità per quanto riguarda il reboot di Spawn del quale si sta occupando in prima persona il creatore del personaggio, Todd McFarlane. Sono stati infatti scelti gli sceneggiatori per il film con Jamie Foxx, ma ci sono novità anche dalle parti della regia, della quale doveva in origine occuparsi direttamente McFarlane. Ora Todd sta cambiando idea, perché vuole alzare la posta in gioco... Leggi anche Spawn: Todd McFarlane conferma il film e smentisce l’uscita di scena di Jamie Foxx

Spawn, cambiamenti in vista per il film con Jamie Foxx

Prodotto dalla Blumhouse, normalmente specialista in horror a basso costo, il nuovo Spawn con Jamie Foxx ha proprio l'intenzione di essere "un film di supereroi diverso da qualsiasi cosa in circolazione". Parola di Malcolm Spellman, che fa parte del trio di sceneggiatori che Todd McFarlane in persona ha selezionato: gli altri due sono Todd Silver e Matthew Mixon. In particolare Spellman è richiestissimo nel genere, essendo stato responsabile della serie The Falcon and the Winter Soldier e autore del copione del prossimo Captain America: New World Order, in arrivo nel 2024.

La macchina per il nuovo film di Spawn, creato nel 1992 per la Image Comics, si è messa in moto come non mai, tanto che, stando a Hollywood Reporter, Todd McFarlane starebbe meditando di farsi da parte, per lasciare il posto a un regista di esperienza all'altezza della situazione. Avrebbe detto: "Se abbiamo un attore di serie, produttori di serie A, sceneggatori di serie A, perché non puntare su registi di serie A e direttori della fotografia di serie A? La risposta è: naturalmente. Cavalchiamo l'onda!"

Ci sarà quanto basta per far dimenticare il primo Spawn del 1997, che arrivava dall'epoca in cui i cinecomic non dettavano legge?