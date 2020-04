Spawn: Todd McFarlane conferma il film e smentisce l’uscita di scena di Jamie Foxx

News Cinema

L'autore del fumetto ammette di aver perso un attore importante ma conserva l'entusiasmo e l'ottimismo in tempi duri per il cinema.

In questo periodo così difficoltoso per l'industria dell'intrattenimento cinematografico, c'è qualcuno che proprio non ne vuole sapere di arrendersi: è Todd McFarlane, che annuncia orgogliosamente che il film sul suo fumetto Spawn, che segna il suo esordio nella regia di un lungometraggio, si farà, eccome se si farà, anche perché bisogna assolutamente cancellare dalla memoria degli spettatori il non eccelso adattamento del 1997, intitolato Spawn e interpretato da Michael Jai White, John Leguizamo e Martin Sheen.

In un'intervista rilasciata a Comicbook.com, McFarlane ha innanzitutto smentito la notizia dell'uscita dal cast di Jamie Foxx, a cui era stato affidato proprio il ruolo di Spawn. Il regista ha però confermato di aver perso un volto importante o, come dice lui, un grosso pesce. "Circa un mese fa" - dichiara - "avevo un grosso pesce. L'avevo appena preso preso, giusto? Alcuni hanno equivocato sostenendo che avevo perso Jamie. Si trattava di un altro attore. Lo abbiamo perso ed è sempre frustrante quando accadono queste cose, riesci a tirare fuori dall'acqua un pesce e proprio quando stai per poggiarlo a terra, il filo si rompe".

McFarlane ha poi aggiunto che potrebbe già esserci un sostituto e che si tratta di un pesce ancora più grosso. Qualora questo pesce dovesse abboccare, per il regista e per la Blumhouse che produce sarebbe un colpaccio, una roba da mandare in estasi il web. Inutile dire che siamo curiosissimi, oltre che colpiti dalla tenacia di Todd McFarlane, che comunque non è completamente nuovo alla regia, avendo diretto alcuni video musicali dei Pearl Jam e dei Korn. Quanto al pesce tornato in acqua, ci viene il dubbio che possa essere Jeremy Renner, a cui era stata affidata la parte del detective Twitch Williams. Ovviamente ci auguriamo che non sia così.

Il protagonista del fumetto Spawn è Al Simmons, un ex sicario della CIA che, ucciso, si ritrova all'inferno e dopo un patto col diavolo Malebolgia torna sulla terra con un corpo deforme, sotto un'armatura e con dei poteri soprannaturali: diventa, appunto, Spawn, progenie infernale.