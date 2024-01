Spaceman, nel trailer italiano Adam Sandler è solo nello spazio... o forse no

News Cinema

Sarà su Netflix dal 1° marzo Spaceman, il film interpretato da Adam Sandler nei panni di un astronauta con pesanti questioni emotive irrisolte. Dirige Johan Renck. Ecco il trailer completo in italiano.

Spaceman con Adam Sandler sarà in streaming su Netflix a partire dal 1° marzo: per trasmetterci un'idea chiara dell'atmosfera nella quale ci immergeremo, la piattaforma ha diffuso un trailer completo in italiano, dopo il teaser di qualche tempo fa. Decisamente questo non è il Sandler umoristico al quale siamo più abituati (ma che non è mai stato l'unico). Tra gli altri interpreti del film c'è Carey Mulligan.



Spaceman: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film Netflix con Adam Sandler - HD

Spaceman, la trama del film con Adam Sandler

Spaceman, diretto dal Johan Renck già regista di serie come Vikings e Chernobyl, narra la storia di Jakub Procházka (Adam Sandler), primo astronauta della Repubblica Ceca: astrofisico, coltiva il sogno di andare nello spazio sin da quando era bambino, cresciuto dai suoi nonni perché rimasto orfano. Il contatto con l'universo stride però con la vita che finisce per lasciare sulla Terra: l'imminente paternità, perché sua moglie Lenka (Carey Mulligan) è incinta. Una volta lassù, forse le priorità di Jakub cambieranno, e comincerà pensare alla sua intera esistenza come non ha mai avuto il coraggio di fare laggiù. Esplorerà sé stesso con uno strano personaggio, un ragno alieno enorme che potrebbe esistere, come potrebbe anche essere solo originato dalla sua mente alla deriva.

Questa non è assolutamente la prima volta che Sandler si misura con materiale drammatico, lontano dalla sua comfort zone comica: senza arrivare a Ubriaco d'amore di Paul Thomas Anderson, film che ha ormai una ventina d'anni, di recente Adam ha portato sulle sue spalle il tesissimo Diamanti grezzi dei fratelli Safdie, nonché Hustle, in entrambi i casi distribuiti nel nostro paese da Netflix.