Spaceman, Adam Sandler vuole riconquistare Carey Mulligan nello sci-fi targato Netflix: il primo teaser

News Cinema

In Spaceman, Adam Sandler veste gli inediti panni di un astronauta di ritorno da una lunga missione. Scopriamo il primissimo teaser trailer dello sci-fi targato Netflix con Carey Mulligan.

Netflix ha diffuso il primo teaser trailer di Spaceman, lungometraggio di fantascienza con protagonista Adam Sandler. L'attore newyorchese è ormai uno dei volti di punta delle produzioni originali della celebre piattaforma streaming. Dalla commedia western The Ridiculous 6 (2015) fino a Non sei invitata al mio bat mitzvah (2023), passando per il gioiellino Diamanti Grezzi (2019), la carriera della star di 50 volte il primo bacio ha conosciuto, proprio grazie a Netflix, una seconda giovinezza.

Stavolta Sandler non sarà il padre di un'inquieta adolescente né risolverà crimini accanto a Jennifer Aniston, come in Murder Mistery (2019). Il 57enne presterà il volto a Jakub, astronauta di ritorno sulla Terra dopo sei mesi di missione in solitaria. Ad accogliere l'uomo dallo spazio non ci sarà però la moglie Lenka (Carey Mulligan), che il protagonista vuole riconquistare ad ogni costo. Per riuscire nel suo intento, potrà contare su un aiutante inaspettato e misterioso: Hanuš, una creatura proveniente dall'inizio dei tempi e doppiata da Paul Dano.

Nel primo teaser trailer vediamo Jakub esplorare un Pianeta apparentemente disabitato. Il monologo interiore dell'uomo svela, tuttavia, che sta per imbattersi in qualcuno d'imprecisato.

Spaceman è tratto dal romanzo Spaceman of Bohemia e vede dietro la macchina da presa Johan Renck, regista dell'acclamata miniserie Chernobyl (2019). Tra i produttori del film figura anche Channing Tatum. Nel cast, oltre ai già citati, ci sono Kunal Nayyar, Lena Olin e Isabella Rossellini. Il film sarà disponibile su Netflix a partire dal 1 marzo 2024.