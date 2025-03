Sons, il trailer italiano del film danese in arrivo al cinema

News Cinema

Movies Inspired distribuisce dal 27 marzo nelle sale italiane il nuovo film del regista di Il colpevole Gustav Möller, presentato in concorso al Festival di Berlino 2024.

Il prossimo 27 marzo, a poco più di un anno dalla sua presentazione in concorso, in prima mondiale, al Festival di Berlino 2024, arriva finalmente nei nostri cinema con Movies Inspired l'opera seconda del regista danese Gustav Möller, quello dell'ottimo Il colpevole - The Guilty, che anche qui conferma uno sguardo etico e cinematografico preciso, nitido e assai poco incline al compromesso.

Sons (in originale, Vogter), di cui di seguito trovate trailer e poster italiani ufficiali, racconta la storia di Eva, guardia carceraria di un penitenziario di Copenhagen stimata e apprezzata dai colleghi così come dai detenuti, che entra in una profonda crisi quando nella struttura dove lavora viene trasferito Mikkel, giovane detenuto che ha un drammatico legame col suo passato. Senza confessare a nessuno questo conflitto psicologico e d'interesse, Eva si fa assegnare al braccio del carcere che ospita il ragazzo, il più duro e pericoloso di tutto l'istituto, con l'intenzione di stare più vicina possibile a quell'uomo e portare avanti una silenziosa e letale vendetta.

Come avevo scritto nella recensione del film, Sons è un thriller psicologico, un prison movie al contrario, ma anche, a suo modo, un dramma familiare, che mette in scena un duello costante, e pieno di oscillazioni, tra Eva e Mikkel, interpretati da Sidse Babett Knudsen e Sebastian Bull, bravissimi entrambi.

