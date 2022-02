Sonic 2 - Il film, ecco il poster e le nuove immagini ufficiali!

News Cinema

Pronti per farvi travolgere ad aprile dall'incontenibile porcospino blu? Sonic 2 - Il Film si mostra ancora con il poster ufficiale italiano e qualche nuovo scatto.

Il 7 aprile sarà nei cinema italiani Sonic 2 - Il film, ancora una volta diretto da Jeff Fowler e interpretato da James Marsden, Tika Sumpter e Jim Carrey nei panni di Robotnik. Oggi possiamo guardare il nuovo poster italiano e le foto ufficiali del lungometraggio, che raccoglie l'eredità del precedente capitolo, un piccolo fenomeno nell'ambito degli adattamenti cinematografici da videogiochi. Leggi anche Star Trek 4, Sonic 3, il nuovo Transformers e A Quiet Place 3 in arrivo da Paramount

Sonic 2 - Il film, la trama del seguito

In Sonic 2 - Il film, Tom (Marsden), Maddie (Sumpter) e Sonic hanno avviato una nuova vita nel Montana, anche se ogni tanto il porcospino blu non manca di darsi di nascosto a missioni perigliose in giro per il mondo, perché è più forte di lui. Tom lo vorrebbe più tranquillo, ma forse cambierà idea quando il dr. Ivo Robotnik (Carrey) tornerà sulla scena. Nel contrastare la minaccia del folle, potenziato da un misteroso smeraldo e con la spietata echidna Knuckles al suo fianco, Sonic sarà aiutato dal fido Tails, in grado di volare con le sue iconiche due code.



Sonic 2 - Il Film: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Il primo Sonic - Il film, uscito nel 2020 poco prima dello scoppio della pandemia, incassò nel mondo 320 milioni di dollari, a fronte di un budget di 85, diventando uno degli adattamenti da videogiochi più remunerativi della storia, non riuscendo a battere però in assoluto il trionfo di Pokémon Detective Pikachu (2019), con i suoi 433 milioni al boxoffice mondiale (ma su 150 di costo, quindi in termini relativi è Sonic ad aver avuto la meglio).