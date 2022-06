Sonic 2 - Il film, da oggi su CHILI sfreccia il porcospino blu di casa SEGA!

News Cinema

In streaming e download su CHILI c'è Sonic 2 - Il film, secondo capitolo della trasposizione cinematografica della famosa serie di videogiochi: protagonista il mitico porcospino blu di casa SEGA. Il cattivo è sempre Jim Carrey!

Sonic 2 - Il film, da oggi su CHILI in streaming e download, è il seguito col quale la Paramount Pictures prosegue gli adattamenti cinematografici della saga di videogiochi targata SEGA, con protagonista il celebre porcospino blu Sonic, già mattatore di vari giochi di piattaforme. In questo secondo atto per il grande schermo, Sonic è affiancato da altri due beniamini dei fan, Tails e Knuckles.

Sonic 2 - Il film, il potere dello smeraldo e un eroe in erba

Mentre i suoi genitori adottivi terrestri Tom (James Marsden) e Maddie (Tika Sumpter) sono via per un matrimonio, Sonic a casa cerca di capire cosa possa significare essere un eroe, all'altezza dei propri poteri, in grado di aiutare il prossimo. Tra un guaio e l'altro, la volpe a due code Tails lo contatta per avvertirlo di un grave pericolo: il mondo è a rischio perché il dr. Ivo Robotnik (Jim Carrey) non solo non è più confinato su un altro pianeta, ma sta per mettere le sue mani su uno smeraldo in grado di garantire poteri sconfinati a chiunque ne entri in possesso. E dalla sua parte il cattivone ha Knuckles, un'echidna dalle capacità che tengono testa a quelle di Sonic. Converrà combatterlo o provare a capire le sue ragioni, per portarlo dalla parte dei buoni? Robotnik non è di certo il più affidabile alleato...

Sonic 2 - Il film, un successo sul piccolo e grande schermo