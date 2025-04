So Cosa Hai Fatto: il trailer italiano ufficiale del film horror

News Cinema

Arriva al cinema il 16 luglio questo film che resuscita la popolare serie slasher nata alla fine degli anni Novanta. Ecco trailer italiano e trama del nuovo So cosa hai fatto.

Vi presentiamo qui di seguito il trailer italiano ufficiale di So cosa hai fatto, il nuovo film slasher horror che nasce dalle ceneri della serie nata nel 1997 con il film omonimo diretto da Jim Gillespie e scritto da Kevin Williamson.

Questo nuovo film si riallaccia direttamente agli eventi dell'originale e vede addirittura il ritorno nei panni dei personaggi di allora di Freddie Prinze Jr. e Jennifer Love Hewitt, mentre i nuovi protagonisti sono Madelyn Cline, Chase Sui Wonders, Jonah Hauer-King, Tyriq Withers, Sarah Pidgeon, Lola Tung e Nicholas Alexander Chavez; questa è la trama ufficiale:

Dopo aver causato inavvertitamente un incidente d'auto mortale, cinque amici nascondono il loro coinvolgimento e fanno un patto per mantenere il segreto evitando di affrontare le conseguenze. Un anno dopo, il loro passato torna a tormentarli e sono costretti a confrontarsi con una terribile verità: qualcuno conosce quello che hanno fatto la scorsa estate ed è deciso a vendicarsi. Gli amici, perseguitati uno a uno da un assassino, scoprono che è già successo in passato e si rivolgono a due sopravvissuti del “Massacro di Southport” del 1997 per chiedere aiuto.

La regista del nuovo So cosa hai fatto è Jennifer Kaytin Robinson, anche autrice del copione insieme a Leah McKendrick e Sam Lansky. Ricordiamo che l'originale si era ispirato a un omonimo romanzo per ragazzi della scrittrice Lois Duncan del 1973 e che evve due sequel: Incubo finale, uscito già nel 1998, e Leggenda mortale, uscito diversi anni dopo, nel 2006, e mai andato in sala.

Nelle sale arriverà eccome invece So cosa hai fatto versione 2025, di cui di seguito potete vedere il trailer italiano ufficiale.

