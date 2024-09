So cosa hai fatto: il ritorno di Freddie Prinze Jr. è ufficiale

News Cinema

Dopo mesi di indiscrezioni, è finalmente arrivata la conferma: Freddie Prinze Jr si unirà al cast del sequel reboot di So cosa hai fatto.

Seguendo il filone dei sequel legacy già sperimentati da Scream e Halloween, anche So cosa hai fatto proporrà un nuovo capitolo ambientato nel suo universo dell’orrore e riporterà in gioco uno dei personaggi principali. Finora le insistenti voci di corridoio avevano soltanto suggerito che Freddie Prinze Jr. fosse in fase di trattative per tornare in So cosa hai fatto ma, secondo Deadline, l’accordo sarebbe andato in porto e di conseguenza non si tratterebbe più di una voce di corridoio. Pare dunque che Freddie Prinze Jr riapparirà ancora una volta sul grande schermo, coinvolto in un nuovo capitolo di So cosa hai fatto diretto da Jennifer Kaytin Robinson.

So cosa hai fatto, è ufficiale: Freddie Prinze Jr farà parte del cast

Naturalmente l’attore riprenderà il suo iconico ruolo presentato già tempo addietro nel primo film del 1997: il pubblico dovrà quindi prepararsi ad un nuovo incontro con Ray Bronson per il sequel reboot del 2025. Nel film originale, Ray era stato introdotto come l’interesse sentimentale di Julie James, il personaggio di Jennifer Love Hewitt. Si vocifera che anche quest’ultima sia in trattative per riprendere il ruolo nel reboot. Ad oggi la trama del prossimo film è tenuta sotto chiave, ma la produzione potrà contare su un cast di tutto rispetto che coinvolgerà nuovi talenti emergenti del mondo dello spettacolo come Chase Sui Wonders, Madelyn Cline, Sarah Pigeon, Tyria Withers e Jonah Haur-King. In precedenza anche Camila Mendes era stata coinvolta nel cast, ma l’attrice ha dovuto rinunciare per conflitti d’agenda.

Il prossimo capitolo di So cosa hai fatto ha già annunciato la sua data d’uscita grazie a Sony Pictures, orientativamente per luglio 2025. Il film originale del 1997, tratto dall’omonimo romanzo di Lois Duncan e diretto da Kevin Williamson, raccontava di un gruppo di amici liceali che si ritrovano coinvolti in un incidente automobilistico. Investono qualcuno e preferiscono camuffare quell’incidente gettando il corpo della vittima in mare. L’anno dopo, però, qualcuno inizierà a ricattare i ragazzi professando di sapere cos’hanno fatto la scorsa estate. E la situazione precipiterà quando alle minacce seguiranno le azioni.