So cosa hai fatto, il film sequel è ufficialmente in lavorazione

Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr. sarebbero in trattative per riprendere i rispettivi ruoli nel sequel di So cosa hai fatto.

I Know What You Did Last Summer, noto anche come So cosa hai fatto, tornerà con un film sequel. Le avventure di Jennifer Love Hewitt potrebbero non essere ancora giunte al termine in quell’universo, poiché l’attrice sarebbe in trattative per riprendere il ruolo di Julie James nel progetto sequel, ufficialmente in lavorazione. E non è l’unica del cast originale che potrebbe riapparire. Anche Freddie Prinze Jr., che interpreta Ray Bronson, è a sua volta in trattative. Al momento nulla di certo, se non che il film sequel è entrato in lavorazione, per cui si farà.

Tratto dall’omonimo romanzo di Lois Duncan pubblicato nel 1973, So cosa hai fatto ha debuttato al cinema nel 1997 con la regia di Jim Gillespie. La trama segue quattro adolescenti che, di ritorno da un party, investono accidentalmente un passante. Terrorizzati dall’accaduto, decidono di comune accordo di gettare il cadavere in mare e non farne parola con nessuno, neppure tra di loro. Poco prima di gettare l’uomo in mare, quest’ultimo sembra riprendere conoscenza per qualche breve istante, ma i ragazzi procedono con il piano. Dopo un anno, quell’incidente tornerà a bussare alla loro porta. Qualcuno inizierà a ricattarli tramite una lettera: “So cosa hai fatto l’estate scorsa”, recita il biglietto. Sono trascorsi 25 anni da allora e, come riporta Deadline, il progetto sequel è attualmente in lavorazione. Secondo alcune voci di corridoio, alla regia dovrebbe esserci Jennifer Kaytin Robinson, che si è occupata di recente di Do Revenge su Netflix con Camila Mendes. Al lavoro sulla sceneggiatura invece Leah McKendrick. In più, come riporta Deadline, del cast principale sono in trattative soltanto in due: Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr.

Del cast originale mancherebbero all’appello Ryan Phillippe e Sarah Michelle Gellar. Quest’ultima, lontana dal set, è sposata con Freddie Prinze Jr. che ha conosciuto proprio sul set di So cosa hai fatto. Pochi giorni fa, l’attrice ha confessato di non aver visto un film insieme a suo marito per 15 anni a causa di uno spoiler poco gradito su Il Sesto Senso. Ma cosa ne penserà di un sequel di So cosa hai fatto? Sia Helen, il suo personaggio, che Barry non sono sopravvissuti al primo film, quindi difficilmente potrebbero prendere parte al progetto.