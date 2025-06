So Cosa Hai Fatto, ecco un nuovo trailer ufficiale dell'atteso film horror

News Cinema

Il 16 luglio Eagle Pictures porta nei cinema italiani questo nuovo film che rivisita l'omonimo slasher di fine anni Novanta. Ecco il nuovo trailer ufficiale del So cosa hai fatto versione 2025.

Eccolo qui, in tutto il suo splendore e col suo inconfondibile look (galosce, cerata e cappello da marinaio, uncino da scaricatore di porto), il serial killer di So cosa hai fatto, lo slasher che in questo 2025 rinasce dalle ceneri della serie nata nel 1997 con il film omonimo diretto da Jim Gillespie e scritto da Kevin Williamson. Lo vediamo all'opera, ovviamente sanguinosa, nel nuovo trailer ufficiale del film che vedremo al cinema dal 16 luglio distribuito da Eagle Pictures, e che ricalca in maniera fedele gli avvenimenti dell'originale: un gruppo di amici, un incidente mortale causato da loro, che però cercano di uscirne puliti nascondendo l'accaduto, la figura inquietante che inizia a tormentarli per vendetta, prima coi bigliettini e i messaggi minatori, poi con metodi decisamente meno raffinati.

So cosa hai fatto: il nuovo trailer ufficiale

So Cosa hai Fatto: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

La regista del nuovo So cosa hai fatto è Jennifer Kaytin Robinson, anche autrice del copione insieme a Leah McKendrick e Sam Lansky. i nuovi protagonisti sono Madelyn Cline, Chase Sui Wonders, Jonah Hauer-King, Tyriq Withers, Sarah Pidgeon, Lola Tung e Nicholas Alexander Chavez, ma c'è spazio anche per i due storici prptagonisti del primo film: Freddie Prinze Jr. e Jennifer Love Hewitt.

Dopo aver causato inavvertitamente un incidente d'auto mortale, cinque amici nascondono il loro coinvolgimento e fanno un patto per mantenere il segreto evitando di affrontare le conseguenze. Un anno dopo, il loro passato torna a tormentarli e sono costretti a confrontarsi con una terribile verità: qualcuno conosce quello che hanno fatto la scorsa estate ed è deciso a vendicarsi. Gli amici, perseguitati uno a uno da un assassino, scoprono che è già successo in passato e si rivolgono a due sopravvissuti del “Massacro di Southport” del 1997 per chiedere aiuto.