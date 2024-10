Smile 3, il regista anticipa cosa aspettarsi dal terzo film: "Numerose strade da seguire"

News Cinema

Dopo il primo e il secondo film, Smile potrebbe tornare al cinema con un terzo capitolo a detta del regista Parker Finn, che anticipa un possibile tema da seguire.

Parker Finn ha diretto sia il primo che il secondo Smile e non esclude un possibile terzo capitolo del franchise, ipotizzando persino la storia da raccontare. Titolo perfetto da recuperare ad Halloween, Smile è riapparso al cinema seguendo le orme di una popstar alle prese con demoni del passato ed una maledizione assurda che non può rinunciare al sorriso. Il secondo capitolo ha scelto come protagonista Naomi Scott, approdato in sala ad ottobre 2024. Ragionando sul potenziale del franchise, Parker Finn ha anticipato cosa potersi aspettare da un nuovo capitolo dell’orrore.

Smile, il regista anticipa cosa aspettarsi da un possibile terzo film: “Cose davvero spaventose”

Se il primo Smile ha seguito la dottoressa Rose Cotter alle prese con bizzarri eventi all’interno di un reparto psichiatrico, il secondo invece insegue una postar, Skye, impegnata con un nuovo tour della sua carriera e perseguitata da strane entità che dispensano macabri sorrisi. Cosa ne sarà del franchise? Una domanda posta a gran voce dal pubblico oramai appassionato. Parker Finn, ai microfoni di Collider, ha condiviso alcune delle sue idee per il futuro stuzzicando la curiosità del pubblico riferendosi a numerose strade interessanti da percorrere.

Beh, dirò questo, penso che ci siano un sacco di strade interessanti che qualsiasi futuro Smile potrebbe percorrere. Per quanto mi riguarda, amo tutte le cose che tormentano di notte e tutte le cose davvero spaventose del grande concetto di Smile e dello Smile.

Attualmente, come riporta Screen Rant, Smile 2 ha incassato oltre 84 milioni di dollari in tutto il mondo con un totale in crescita, mentre il primo Smile in totale aveva guadagnato 217 milioni di dollari. Ragionando sul possibile terzo film, il regista ha condiviso la speranza di soffermarsi su una storia più piccola e personalizzata:

Ma davvero, per me, Smile è un mezzo per raccontare storie di personaggi davvero intense e, si spera, riflessive, e quindi vorrei assicurarmi, indipendentemente dal fatto che più di una persona possa averle, che troviamo comunque un modo per investire davvero intimità nella narrazione. Questo è molto importante per me. Ma penso che ci siano ancora alcuni trucchi davvero interessanti nella manica di Smile.