Slumberland - Nel mondo dei sogni: Jason Momoa ci spiega le regole in una clip del film

News Cinema

Ispirato al fumetto di Winsor McKay, arriva su Netflix a novembre Slumberland - Nel mondo dei sogni, con Jason Momoa, Chris O'Dowd e Kyle Chandler. Alla regia Francis Lawrence. Ecco una clip in cui il personaggio di Momoa ci spiega le regole.

Slumberland - Nel mondo dei sogni, è il titolo di un film di avventure per ragazzi, diretto da Francis Lawrence e con Jason Momoa, Kyle Chandler e Chris O'Dowd nel cast. Ispirato al celeberrimo fumetto del 1905 Little Nemo in Slumberland, di Winsor McKay, cambia il protagonista in una ragazzina, Nemo (Marlow Barkley), che si trova mentre dorme nel mondo dei sogni, dove tutto può accadere. Slumberland arriverà su Netflix a novembre e questa è una nuova clip in cui un Jason Momoa con le corna e decisamente eccentrico le/ci spiega le regole di questo mondo.