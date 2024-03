Sliver, William Baldwin minaccioso dopo le confessioni di Sharon Stone: "So così tanti segreti su di lei..."

News Cinema

Le pesanti rivelazioni di Sharon Stone su quanto accaduto sul set di Sliver hanno fatto infuriare la co-star William Baldwin. L'attore ha prontamente reagito via X, insinuando di conoscere retroscena sulla diva in grado di rovinare la sua reputazione.

Le recenti dichiarazioni di Sharon Stone su quanto accaduto sul set del film Sliver (1993) hanno scatenato un bel polverone. La star ha dichiarato che il defunto produttore Robert Evans, all'epoca delle riprese, le fece pressioni per andare a letto con la co-star William Baldwin, in modo da accrescere l'alchimia sul set. Rivelazioni che non sono piaciute affatto all'attore, che ha reagito con una replica al vetriolo.

Stone aveva già fatto cenno all'episodio nel 2021, nel suo libro di memorie The Beauty of Living Twice. Nella giornata di martedì 12 marzo, ospite del del podcast Louis Theroux di Spotify, è tornata sullo sgradevole episodio. Stando alla versione della diva, in un giorno di riprese, Evans (morto nel 2019, all’età di 89 anni) la convocò nel suo ufficio.

Difficile stabilire chi stia dicendo il vero e chi, al contrario, stia tentando di 'infiocchettare' la realtà, Quel che è certo, è che dal set di Sliver sono trascorsi più di trent'anni. Pertanto, è quanto meno poco elegante rivangare un passato tanto remoto. Ancor più, lo è riesumarlo per mettere in dubbio il talento di un collega, o insinuare di aver ricevuto delle avances poco gradite.

Camminava su e giù per il suo ufficio con gli occhiali da sole, spiegandomi che lui era andato a letto con Ava Gardner e quindi io avrei dovuto dormire con Billy Baldwin. Perché se fossi andata a letto con Billy Baldwin, la performance di Billy Baldwin ne avrebbe guadagnato. E avevamo bisogno che Billy migliorasse nel film, perché quello era il problema.

Nel thriller erotico diretto da Phillip Noyce, la redattrice Carly Norris (Sharon Stone), dopo la fine del suo matrimonio, si trasferisce così in uno sliver. Vale a dire, il caratteristico e imponente grattacielo di Manhattan. Mentre attorno a lei avvengono strani ed inquietanti episodi, la donna intraprende una torbida e sensuale relazione con l'affascinante Zeke Hawkins (William Baldwin), proprietario dell'edificio. Dopo l'ennesimo incidente mortale, lo scrittore di gialli Jack Landsford (Tom Berenger) accusa proprio Zeke di essere un assassino.

Nella sua autobiografia, l'attrice non aveva citato espressamente il nome del produttore autore della 'proposta indecente'. Ora sappiamo, presumibilmente, di chi si tratta. Nella versione di Sharon Stone, Evans avrebbe fatto spinto affinché la diva aiutasse Baldwin - che era 'il problema del film' - a sbloccarsi. "Se ci fossi andata a letto - ha proseguito - avremmo avuto più chimica sullo schermo, e questo avrebbe salvato il film. A quel punto il vero problema diventai io, perché ero così tesa! Non sapevo comportarmi come una vera attrice capace di sc****selo per rimetterlo in carreggiata. Il problema è che ero una bacchettona".

A proposito del libro, lì la 66enne ha citato anche il suo co-protagonista in Basic Instinct: "Non dovevo sc**are con Michael Douglas. Lui arrivava al lavoro e sapeva come recitare, pronunciare le battute e quando presentarsi sul set".

Accuse pesanti e specifiche, alle quali un piccato William Baldwin ha prontamente reagito via X. "Non capisco perché Sharon Stone continui a parlare di me dopo tutti questi anni - ha tuonato - Ha ancora una cotta per me o le brucia ancora, dopo tutti questi anni, perché ho respinto le sue avances?" E ancora: "Ha detto alla sua amica Janice Dickinson, il giorno dopo aver fatto il provino e averla incontrata sul nostro volo MGM Grand per tornare a New York, 'Lo farò innamorare così tanto che gli farò girare la testa.' So così tanti segreti su di lei che è la sua, di testa, che farei girare, eppure sono sempre rimasto zitto".

Lo sfogo di Baldwin ha tirato in ballo anche un altro aneddoto, secondo il quale l'attore avrebbe implorato Bob Evans di permettergli di coreografare una delle scene di sesso, così da non dover baciare Sharon Stone. "È una leggenda assoluta - assicura il fratello di Alec Baldwin - Mi chiedo se dovrei scrivere un libro e raccontare le tante, tantissime storie inquietanti e poco professionali che so su Sharon? Potrebbe essere divertente."