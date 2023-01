Sister Act 3, Whoopi Goldberg vuole assolutamente Maggie Smith nel cast

News Cinema

Riflettendo sul terzo film di Sister Act, Whoopi Goldberg ha ammesso che farebbe di tutto per coinvolgere Maggie Smith nel cast.

Senza Maggie Smith, Whoopi Goldberg non potrebbe realizzare il terzo capitolo di Sister Act. L’attrice è pronta ad interpretare ancora una volta uno dei suoi personaggi più iconici, Deloris Van Cartier, ma ha una condizione ben chiara: Maggie Smith deve assolutamente far parte del progetto. Tempo addietro, infatti, ha interpretato la Madre Superiora sia in Sister Act – Una svitata in abito da suora che in Sister Act 2 – Più svitata che mai. Sono trascorsi trent’anni dall’uscita del secondo film, eppure questo non ha frenato l’entusiasmo di Whoopi Goldberg. Il trequel è in fase di sviluppo da anni (a partire dal 2018) e l’attrice protagonista ha svelato di aver già letto la sceneggiatura.

Whoopi Goldberg vuole Maggie Smith in Sister Act 3

Sin dal debutto del primo film avvenuto nel 1992, Whoopi Goldberg ha interpretato una suora esuberante dall’indubbio talento canoro che trova riparo tra le suore dopo aver assistito ad un omicidio. Assume l’identità di Suor Maria Claretta per essere protetta in qualità di testimone, ma la sua vocazione per il canto e la poca propensione alla vita monastica la spingeranno verso pericolosi confini. Sono trascorsi più di trent’anni dal lancio di Sister Act, eppure Whoopi Goldberg è disposta a tornare con un terzo film e vuole al suo fianco ancora una volta Maggie Smith. Durante il talk show Loose Women, l’attrice ha spiegato:

Mentre sono qui voglio far sapere a Maggie Smith che sto conservando la parte di Madre Superiora per lei. Non potrei girare il film con nessun’altra se non con te.

Whoopi Goldberg ha aggiunto che sarebbe disposta a girare le scene del film nel Regno Unito pur di guadagnarsi la presenza di Maggie Smith nel cast. Qualche settimana fa, nello studio di The Tonight Show con Jimmy Fallon, l’attrice ha confessato di aver già letto la sceneggiatura e di esserne entusiasta:

Mi è arrivato lo script e mi è piaciuto moltissimo, ma deve ottenere l’approvazione di altri per procedere. Se nessuno lo ostacolerà, il risultato potrebbe essere piuttosto buono.

Ad oggi si conosce pochissimo del progetto, ancor meno della trama, figurarsi del cast coinvolto. Oltre a Whoopi Goldberg, il pubblico spera di rivedere alcune facce amiche tra cui Maggie Smith, Wendy Makkena e Kathy Najimy.