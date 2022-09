Sister Act 3: Whoopi Goldberg è prontissima a tornare nei panni Suor Maria Claretta

News Cinema

Whoopi Golberg vorrebbe tanto cominciare Sister Act 3, la terza avventura di Suor Maria Claretta, che in realtà suora non è. L'attrice, inoltre, vorrebbe al suo fianco Jenifer Lewis, con cui ha diviso il set di Sister Act e Sister Act 2.

Può il sogno di un attore convincere un regista o una casa di produzione a fare un film? Se l’attore in questione è simpatico e celebre come Whoopi Goldberg, la risposta è: magari sì. L’attrice è tonata sull’argomento Sister Act 3, e forse, adesso che il mondo ha raggiunto una pseudo-normalità, guerre escluse, qualcosa si metterà in moto.

Sister Act 3: il sogno di Whoopi Goldberg

Durante una puntata del talk show di ABC The Wiew, Whoopi Goldberg ha manifestato il suo entusiasmo per una nuova scatenata avventura di Suor Maria Claretta e ha anche espresso il desiderio di ritrovare sul set Jenifer Lewis, con cui ha recitato in Sister Act e Sister Act 2, e che le ha dato una mano con le canzoni. E proprio la Lewis era ospite di The Wiew, e naturalmente ha detto la sua, ricordando l’esperienza sul set con la Goldberg. Ecco lo scambio di battute fra le due.

WG: Sai bene che dobbiamo ancora fare quel film. E farei di tutto per lavorare con lei, perché è divertente

JL: Sono prontissima. Nel primo film volevano usare la mia voce, ma io ho detto a Whoopi: “Mettiti davanti a questo specchio con me, prendi una spazzola e immagina che siamo due quindicenni che cantano le canzoni Gladys Knight & the Pips”. Whoopi l'ha fatto, ha alzato il sederino e si è messa a cantare.

Poi Jenifer Lewis ha raccontato della prima volta in cui ha visto Whoopy Golberg esibirsi in un one-woman show a New York. In quell’occasione si è detta: “La mia carriera è finita”.

Whoopi Goldberg e Jenifer Lewis non hanno diviso il set soltanto di Sister Act e Sister Act 2, ma hanno recitato insieme in altre occasioni, per esempio nella commedia Una moglie per papà.

Sister Act 3: storia di un film soltanto annunciato

E torniamo al mai realizzato Sister Act 3, che entrerebbe in lavorazione trent’anni dopo Sister Act. Nel 2020 è stato annunciato che il film si sarebbe fatto e che sarebbe uscito direttamente in streaming su Disney+. Nel 2021 è arrivata la notizia che a dirigere il secondo sequel sarebbe stato Tim Federle, già regista del family movie Meglio Nate che niente. Alla sceneggiatura, invece, avrebbe pensato Madhuri Shekar, che ha lavorato nell’ambito delle serie tv. Dopodiché il film è finito nel dimenticatoio, nonostante ancora compaia su imdb.

Diretto da Emile Ardolino, Sister Act - che raccontava di una cantante che, per sfuggire al suo amante malavitoso (Harvey Keitel), si nascondeva in un convento assumendo l'identità di una suora - ebbe un successo clamoroso. Le cose non andarono troppo bene, invece, per Sister Act 2, uscito nel 1993 e diretto da Bill Duke. Probabilmente, l’infausto destino a cui è andato incontro quest'ultimo film ha determinato il lunghissimo stop che ha preceduto l’annuncio di Sister Act 3. Speriamo che l’appello di Whoopi riesca a far ripartire il progetto. Certo, ci vorrebbe una sceneggiatura migliore di quella di Sister Act 2, che era solo una variazione sul tema di Sister Act.