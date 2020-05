Sister Act: tutti i segreti del film con Whoopy Goldberg, l'attrice che ha preso il nome d'arte... da un cuscino

News Cinema

Ultimo film del compianto Emile Ardolino, uscito nel 1992, Sister Act fu un successo mondiale che dette vita a un sequel e a un musical teatrale. Vi raccontiamo la sua storia, quella di Whoopy Goldberg e del regista.

Nel 1992 esce al cinema Sister Act, una commedia musicale diretta dal regista di Dirty Dancing, Emile Ardolino, e interpretata da una scatenata Whoopy Goldberg, che l'anno prima ha vinto il suo unico Oscar per Ghost. Il successo del film è clamoroso (oltre 231 milioni di dollari dell'epoca al box office), tanto da dare vita a un sequel e a un musical teatrale che viene rappresentato in tutto il mondo, Italia compresa, e mantenere negli anni uno status di cult movie. Al fianco di Goldberg, straordinaria attrice comica rivelata però in tutto il suo talento dal drammatico Il colore viola, per cui viene candidata all'Oscar, ci sono attrici e attori di ottimo livello, tra cui la grande interprete britannica Maggie Smith nel ruolo della Madre Superiora, Kathy Najimi e Harvey Keitel. In questo articolo proviamo a raccontarvi quello che probabilmente non sapete ancora sul film, partendo ovviamente dalla storia e dalla sua protagonista.

Sister Act: la trama

Deloris Van Cartier (Goldberg) è la solista del trio The Ronelles, che si esibisce in un locale di proprietà del suo amante, Vince LaRocca (Keitel). Ignara sulla sua vera identità, la donna scopre che l'uomo è un pericoloso malvivente. La polizia la inserisce nel programma protezione testimoni, dopo averla convinta a dire quello che sa di lui. La sua nuova identità fino al processo sarà quella di Suor Maria Claretta, e la sua residenza il convento di Santa Caterina, a San Francisco. La Madre Superiora (Smith) non approva i modi di Deloris e soprattutto teme l'influenza che esercita sulle consorelle. Cercando di placarne in qualche modo la personalità esuberante le affida la cura del coro della Chiesa, compito che ovviamente Deloris svolgerà a modo suo. Addirittura il Papa è invitato a sentirle, ma quando Vince scopre dove si nasconde la sua ex la fa rapire e a quel punto le suore entrano in azione.

Whoopy Goldberg da Sister Act a Stephen King (più l'origine di un bizzarro nome d'arte)

Partiamo intanto dal vero nome dell'attrice, che ha all'attivo quasi 200 titoli tra cinema e tv, e che non si chiama in realtà Whoopy Goldberg ma Caryn Elaine Johnson, decisamente più comune. L'origine del nome d'arte è però alquanto bizzarro: Whoopy viene da whoopie cushion, ovvero i "cuscini scorreggioni", spesso usati per gli scherzi. Così nelle parole dell'attrice: "Quando reciti a teatro non hai mai il tempo di andare in bagno e chiudere la porta. Perciò se hai dell'aria nella pancia, devi lasciarla andare, magari cercando un angolino sul palco. E io ero parecchio rumorosa. Così le persone mi dicevano: 'sei come un cuscino scorreggione". Quanto al cognome Goldberg, aggiunto in seguito, l'attrice ha sempre dichiarato di essere ebrea e che fa parte della sua famiglia, anche se nessuno è riuscito a trovarlo tra i suoi antenati. La futura star è nata a New York, figlia di un'insegnante e infermiera e di un pastore, nel 1955. Ha avuto una vita movimentata: è stata legata agli attori Frank Langella e Ted Danson, si è sposata tre volte (ma ha dichiarato di non essere proprio tagliata per il matrimonio) e per un periodo ha fatto anche uso di droghe. A spalancarle le porte del successo, nel 1985, è Steven Spielberg che le offre un ruolo drammatico da protagonista in Il colore viola, ma è solo negli anni Novanta, dopo l'Oscar per Ghost come non protagonista, che Whoopy azzecca una serie di fortunate commedie (i due Sister Act, Made in America, Bolle di sapone).

Grande amante della serie classica di Star Trek, Whoopi entra a far parte del cast di Star Trek – The Next Generation nel ruolo ricorrente di Guinan, dal 1988 al 1993. Questa premiatissima attrice, che ha vinto Oscar, Grammy, Tony ed Emmy, e di cui ricordiamo lo straordinario sodalizio comico con Billy Crystal e Robin Williams, negli ultimi anni è un po' meno presente al cinema e più attiva in teatro e in tv, dove l'abbiamo vista ad esempio in Glee. Dal 2007 poi presenta il popolarissimo talk show della ABC “The View”, al posto di Rosie O'Donnell, e si è presa una pausa nel 2019 per curarsi una polmonite, ma è tornata presto davanti alle telecamere e in una recente puntata del programma Patrick Stewart l'ha pubblicamente invitata a partecipare alla seconda stagione di Star Trek: Picard e lei ha accettato con entusiasmo. Per adesso, interpreterà il personaggio di una Madre un po' diversa da quella che ha anche interpretato a teatro nel musical di Sister Act, ovvero madre Abagail, una anziana veggente di colore, nella nuova serie tv tratta da L'ombra dello scorpione di Stephen King.

Sister Act - i sequel e il musical

Sister Act ebbe tanto successo che venne subito messo in cantiere un sequel, Sister Act 2 – Più svitata che mai, che uscì nel 1993. A dirigerlo, stavolta, dopo la morte di Emile Ardolino, che aveva diretto il primo, fu l'attore e regista di colore Bill Duke. Il sequel non ebbe lo stesso successo critico e di pubblico dell'originale, nonostante il ritorno in massa del cast di Sister Act, con l'aggiunta della cantante Lauryn Hill, e di attori come James Coburn e Robert Pastorelli. Anche in questo caso la parte del leone la fa la musica. Da anni si parla di un Sister Act 3 e sembrava cosa fatta quando nel 2018 venne annunciato un probabile terzo film per Disney +. Questa la dichiarazione di Whoopy Goldberg all'epoca: “Abbiamo pregato tantissimo la Disney e hanno deciso di andare in una direzione diversa con Sister Act. Non sarà Sister Act 3 ma una nuovissima rilettura di Sister Act e immagino che a un certo punto apparirò in una scena ed è così che diranno che ho partecipato anch'io”. Da allora, comunque, non se n'è più saputo niente. Tornando indietro nel tempo, invece, da quella che è una commedia musicale cinematografica viene tratto, nel 2006, un vero e proprio musical teatrale, con libretto di Cheri e Bill Steinkellner, liriche di Glenn Slater e musiche di Alan Menken (La sirenetta, La bella e la bestia), che va in scena con successo a Broadway. Nel West End londinese invece debutta nel 2009 e in Italia nel 2011 a Milano con Loretta Grace nel ruolo di Deloris. La sera della prima milanese Whoopy Goldberg, che dello spettacolo è produttrice, tiene a battesimo lo spettacolo in sala. Una seconda produzione, della Compagnia della Rancia, con Belia Martin, ha debuttato al Brancaccio nel 2015. In alcune rappresentazioni il ruolo di Suor Maria Roberta è stato interpretato dalla vera suora Cristina Scuccia, vincitrice della seconda edizione di The Voice of Italy. A teatro, Whoopy Goldberg ha interpretato non Deloris ma la Madre Superiore, nel West End londinese, nel 2010. Dal luglio 2020 all'agosto 2021 è stata annunciata, ancora a Londra, una nuova edizione del musical sempre con Whoopy Goldberg.

Emile Ardolino: il regista di Dirty Dancing e Sister Act troppo presto scomparso

Nato nel 1943, il regista italo-americano Emile Ardolino è morto purtroppo per le conseguenze dell'Aids, il 20 novembre 1993, a soli 50 anni. Inizia la sua carriera da attore in produzioni teatrali off-Broadway, e negli anni Settanta e Ottanta lavora come produttore di spettacoli musicali per la PBS. Nel 1983 vince un Oscar per il documentario He Makes Me Feel Like Dancin', dedicato al ballerino classico Jacques D'Amboise, presente anche in molti musical di Hollywood. Nel 1987 firma un altro cult movie: Dirty Dancing, il suo primo film di finzione e primo grande successo. Seguono Uno strano caso, con Cybill Shepherd e Robert Downey Jr., il remake di grande successo Tre scapoli e una bimba, con Tom Selleck, Steve Guttenberg e Ted Danson, e nel 1992 il suo ultimo film, Sister Act. Esce purtroppo postumo nel 1993 George Balanchine: lo Schiaccianoci.