Sidney Poitier: Oprah Winfrey e Apple producono un documentario sull'attore e regista

Sidney Poitier, che ci ha lasciati il 6 gennaio, sarà protagonista di un documentario prodotto da Apple e da Oprah Winfrey. L'annuncio è arrivato insieme a una toccante dichiarazione dei familiari della star.

A pochi giorni dalla morte di Sidney Poitier, e dalla pubblicazione di un articolo di Variety che parla del protagonista maschile di Indovina chi viene a cena? come del più grande attore di tutti i tempi, arriva una notizia che riguarda il primo afroamericano a vincere un Oscar nella storia del premio. Poitier sarà al centro di un documentario prodotto da Apple Original Films e da Oprah Winfrey.

Cosa sappiamo del documentario su Sidney Potier

Di un documentario sulla vita e la carriera di Sidney Poitier si parla già da un po’, anche perché sono due anni che Apple e Oprah sono all'opera insieme ai familiari dell'attore, regista e produttore. A dirigere il film sarà Reggie Hudlin, che non è certamente nuovo al mondo del documentario, avendo firmato, nel 2019, The Black Godfather, dedicato al produttore musicale Clarence Avant. Inoltre il regista sta lavorando ad altri due doc per Apple TV, uno sugli attori afroamericani che hanno lavorato nella Mecca del cinema e l'altro sulle attrici afroamericane sempre di Hollywood. Il documentario su Sidney Poitier non ha ancora un titolo né una data di uscita.

Le parole dei familiari di Sidney Pitier

La notizia del documentario sull’impareggiabile Sidney è stata diffusa insieme a una dichiarazione dei familiari dell'artista. Eccola qui:

Per noi Sidney Poitier non era solo un attore straordinario, un attivista e un uomo dotato di un’incredibile eleganza e forza morale, ma anche un marito devoto e amorevole, un padre generoso e affettuoso e un uomo che metteva sempre la famiglia al primo posto. Anche se non è più con noi in questo mondo, la sua anima bella continuerà a guidarci e a esserci di ispirazione. Lui vivrà in noi - nei suoi nipoti e pronipoti - in ogni risata fragorosa, in ogni domanda curiosa, in ogni gesto di compassione e gentilezza. La sua eredità sopravviverà, continuando a essere di ispirazione non solo con le sue incredibili opere filmiche, ma molto di più con la sua umanità.