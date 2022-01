Addio a Sidney Poitier, prima icona afroamericana di Hollywood

News Cinema

Sidney Poitier, secondo afroamericano vincitore del premio Oscar per I gigli del campo, è deceduto a 94 anni: tutti ricordano di lui Indovina chi viene a cena? e La calda notte dell'ispettore Tibbs, simbolici sul tema razziale, ma fu anche regista.

È deceduto a 94 anni Sidney Poitier, una leggenda simbolica di Hollywood: fu il secondo afroamericano a vincere un Oscar per I gigli del campo (1963), anche se per le masse rimangono celebri le sue interpretazioni nel suo anno di grazia 1967, con La calda notte dell'ispettore Tibbs e Indovina chi viene a cena?, animati da un tema razziale bene a fuoco... e contenuti forse non invecchiati come dovrebbero. Al di là del suo grande impegno come attore, aveva diretto nove film come regista, lavorando anche con Gene Wilder. Nel 1982 ricevette il Golden Globe alla carriera, il Cecil B. De Mille Award. La sua ultima interpretazione fu per la tv, nel 2001, con L'ultimo fabbricante di mattoni.

Jeffrey Wright ha salutato quello che molti vedono come un maestro e un apripista, scrivendo: "Un attore punto di riferimento, unico nel suo genere."

[articolo in aggiornamento]