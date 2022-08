Sidney Poitier: ecco il trailer del documentario dedicato al grande attore americano

News Cinema

Prodotto da Apple e Oprah Winfrey, il film verrà presentato in prima mondiale al Festival di Toronto e debutterà in streaming il 23 settembre in esclusiva su Apple TV+. Ecco il trailer del documentario su Sidney Poitier.

Arriverà in streaming il 23 settembre in esclusiva su Apple TV+, dopo una prima mondiale programmata al Festival di Toronto, l'annunciato documentario Sidney Poitier, che è dedicato ovviamente all'omonimo attore, noto soprattutto per essere stato il primo attore afroamericano a vincere il premio Oscar come miglior attore protagonista (per I gigli del campo) e per aver interpretato un film diventato a suo modo leggendario come Indovina chi viene a cena?, o anche, nello stesso anno, il 1967, La calda notte dell'ispettore Tibbs.

Ma Sidney Poitier non è solo stato un simbolo per via del colore della sua pelle, ma un grande attore tout court, nonché un regista e molto altro: e di tutto questo vuole parlare il documentario che vedremo sulla piattaforma di Apple, che l'ha prodotto assieme a Oprah Winfrey, e che è diretto da Reginald Hudlin e scritto da Jesse James Miller.

Secondo il comunicato stampa ufficiale, il documentario "rende omaggio al leggendario Sidney Poitier e alla sua eredità di attore, regista e attivista iconico tra le star di Hollywood del Movimento per i diritti civili. Ricco di interviste e con i contributi di Denzel Washington, Halle Berry, Robert Redford, Lenny Kravitz, Barbra Streisand, Spike Lee e molti altri".

Per la realizzazione del documentario, produttori, sceneggiatore e regista hanno potuto contare su un'ampia collaborazione da parte della famiglia di Poitier che, già quando il film fu annunciato, ebbe modo di commentare il progetto con queste parole:

Per noi Sidney Poitier non era solo un attore straordinario, un attivista e un uomo dotato di un’incredibile eleganza e forza morale, ma anche un marito devoto e amorevole, un padre generoso e affettuoso e un uomo che metteva sempre la famiglia al primo posto. Anche se non è più con noi in questo mondo, la sua anima bella continuerà a guidarci e a esserci di ispirazione. Lui vivrà in noi - nei suoi nipoti e pronipoti - in ogni risata fragorosa, in ogni domanda curiosa, in ogni gesto di compassione e gentilezza. La sua eredità sopravviverà, continuando a essere di ispirazione non solo con le sue incredibili opere filmiche, ma molto di più con la sua umanità.