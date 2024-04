Shirley MacLaine compie oggi 90 anni. Cinque film in streaming come tributo a un'attrice unica e irripetibile

News Cinema

Il mix di talento, simpatia, classe e versatilità che la MacLaine ha dimostrato negli anni ha qualcosa di eccezionale. I film in streaming qui sotto lo dimostrano senza alcun dubbio.

Compie oggi 90 anni la “divina” Shirley MacLaine, ultima star di un modo di fare e intendere cinema ormai scomparso. Purtroppo scomparso. Dotata di una carica naturale di simpatia contagiosa, la MacLaine ha sviluppato negli anni una versatilità pressoché sconosciuta alle colleghe, svariando dalla commedia al dramma al musical con una facilità inusitata. I cinque film in streaming per rendere il nostro affettuoso omaggio sono soltanto una goccia in un oceano professionale incredibile, che l'ha portata ad esempio a recitare con tutti i più grandi attori della Hollywood Classica. Candidata cinque volte all’Oscar, vincitrice di una statuetta (ma una seconda le è stata pressoché tolta da una clamorosa svista dei membri dell’Academy), Shirley MacLaine può essere a buon diritto considerata una delle più grandi e complete interpreti di tutti i tempi. Di sicuro è la nostra attrice preferita, un qualcosa che difficilmente cambierà negli anni a venire. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Shirley MacLaine

L’appartamento

Irma la dolce

Oltre il giardino

Voglia di tenerezza

Fiori d’acciaio

L’appartamento (1960)

Che personaggio indimenticabile è la sua Miss Kubelik! Donna fragile e piena di umanità perfettibile, diventa il perfetto contrappunto per il dolce e complesso C.C. Baxter interpretato da un altrettanto leggendario Jack Lemmon. Billy Wilder dirige L’appartamento lavorando quasi esclusivamente sull'alchimia tra i due titani del grande schermo, costruendo sulle loro performance un film dalla sceneggiatura impeccabile e dalla regia sinuosa quanto sottile. Il risultato è semplicemente un film perfetto, uno dei migliori drammi camuffati da commedia romantica. Cinque premi Oscar tra cui film, regia e sceneggiatura, ma avrebbero dovuto essere sette> quelli per il miglior attore e attrice erano dovuti. Immortale. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Irma la dolce (1963)

Ancora Jack Lemmon, ancora Billy Wilder per l’adattamento cinematografico di una pochade che diventa il maggior successo economico del grande autore. Il tono cambia completamente: Irma la dolce è una commedia degli equivoci scatenata, esplicita nei contenuti, quasi “proibita” per l’epoca. E qui al MacLaine si lascia guidare in una prova d’attrice coraggiosa e provocatoria, creando un personaggio tanto affascinante quanto realmente complesso. Momenti di cinema comico davvero superbi per un film a suo modo capace di andare contro le convenzioni. Ancora una volta l’alchimia con l'amico e collega Lemmon è incredibile. Per l’attrice altra nomination all’Oscar. Ovviamente strameritata. Disponibile su Amazon Prime Video.

Oltre il giardino (1979)

recitare accanto a un attore dallo stile surreale quale era Peter Sellers, e farsi appassionante appoggio alla sua prova sublime non era impresa facile, ma la MacLaine la svolge con una cura dei particolari e una presenza scenica che soltanto lei possiede. Il risultato è un duetto bizzarro, ipnotico, che eleva Oltre il giardino allo status di film di culto. Anche perché come Hal Ashby come sempre ci mette il suo tocco di regista “stonato” ma in questo caso anche elegantissimo, rarefatto. Se aggiungiamo infine un Melvyn Douglas portentoso a supporto, ecco che il film diventa immediatamente oggetto di venerazione, un cult-movie proveniente da un momento di cinema spaventosamente produttivo a livello artistico. Altro fiore all’occhiello nella filmografia dell’attrice. Disponibile su Rakuten TV, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Voglia di tenerezza (1983)

Interpretazione feroce e umanissima che finalmente porta la MacLaine all’Oscar. La madre, vedova, nonna, amante Aurora è una donna dalle mille sfaccettature, personaggio a tutto tondo che non si può dimenticare. Lei svetta in mezzo a Jack Nicholson, Debra Winger, Jeff Daniels, John Lithgow e molti altri. Voglia di tenerezza diventa il dramma familiare che definisce un decennio di cinema, uno spaccato di vita di tutti i giorni profondo e accattivante. Troppe le scene memorabili per sceglierne una, ma tutti i duetti con il grande Jack meritano di essere visti e rivisti. Film strappalacrime nel senso migliore del termine. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW, Paramount +.

Fiori d’acciaio (1989)

Partecipazione straordinaria a supporto di un cast di attrici magnifiche per l’amico Herbert Ross, che l’aveva già magnificamente diretta in Due vite, una svolta con Anne Bancroft. Nel ruolo di una donna arcigna e devota a nascondere la sua umanità, la MacLaine diventa sontuoso contrappunto per la dolcezza di Sally Field, Olympia Dukakis, una Julia Roberts incantevole. Fiori d’acciaio diventa giustamente un dei film più acclamati di fine anni ‘80, grazie a un gruppo di attrici meravigliose e ad una regia accurata. Enorme successo di pubblico, per un lungometraggio edificante e pieno di normalità che diventa poesia del quotidiano. Ammirevole prodotto di genere. Disponibile su Google Play, Apple Itunes.