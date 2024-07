Shine On - The Forgotten Shining Location: il trailer del documentario che ci porta sui set di Shining!

News Cinema

Dopo la notizia del documentario Shine On - The Forgotten Shining Location, che ci porterà sui set ritrovati del capolavoro di Stanley Kubrick, ecco il trailer.

Ce lo avevano promesso, ed è arrivato! Ecco il trailer di Shine On - The Fprgotten Shining Location di Paul King, documentario che ci riporta sui set a lungo creduti perduti di Shining di Stanley Kubrick, 44 anni dopo l'uscita del film. Il trailer preannuncia l'arrivo di questo emozionante ritorno "a casa" il 26 luglio, giorno che sarebbe stato il 96esimo compleanno di Kubrick, sul suo canale ufficiale youtube. Ecco le prime emozionanti immagini.

Shine On - The Forgotten Shining Location: i set ritrovati

Se il trailer ha emozionato noi, nonostante i set che vediamo siano piccoli ma significativi all'interno di Shining, non possiamo nemmeno immaginare come possa essere stato sconvolgente, per Katharina Kubrick, Jan Harlan e tutti quelli che hanno partecipato all'epoca al film, ritrovare questi ambienti. Dal momento che potremo vedere Shine On - The Forgotten Location il 26 luglio su youtube, vi consigliamo di iscrivervi al canale che vi dirà quando la proiezione sta per iniziare (non vorremmo sbagliare a convertire gli orari ma dovrebbe essere nel tardo pomeriggio). La voce narrante è dell'attore Michael Sheen ma a noi interessa rivedere non solo i luoghi di un film che amiamo tantissimo, ma anche gli attori scomparsi da tanto o da pochissimo, da Scatman Crothers a Shelley Duvall e quello che per alcuni, come per chi scrive, è stato il più grande regista di tutti i tempi, Stanley Kubrick, ai cui eredi dobbiamo questo vero e proprio regalo di "non compleanno", per dirla con un altro visionario, Lewis Carroll.