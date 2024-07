Shelley Duvall è morta, l'indimenticabile Wendy di Shining aveva 75 anni

News Cinema

Si è spenta nel sonno l'attrice texana, pochi giorni dopo aver compiuto 75 anni. Addio a Shelley Duvall, iconica interprete della tormentata moglie di Jack Torrance nel capolavoro di Stanley Kubrick.

Shelley Duvall, 75 anni compiuti il 7 luglio, si è spenta l'11 luglio 2024. L'attrice texana, dal volto inconfondibile e dai profondi occhi castani, è morta nel sonno, in seguito a complicazioni legate al diabete. A confermare la notizia è stato, tramite The Hollywood Reporter, il compagno Dan Gilroy: "La mia dolce, amata, meravigliosa compagna di vita e amica ci ha lasciato. Ha sofferto troppo, adesso è finalmente libera".

Nata a Houston, in Texas, Shelley ha esordito sul grande schermo nel 1970 in Anche gli uccelli uccidono di Robert Altman (1970). Il regista rimase talmente colpito da lei da volerla in altri sei film, tra cui Popeye - Braccio di Ferro (1980), in cui ha prestato il volto a Olivia, storica fidanzata del forzuto marinaio mangiaspinaci (Robin Williams). Grazie ad Altman, che la diresse in Tre donne (1977), vinse il Prix d'Interprétation féminine al Festival di Cannes.

Shelley Duvall è morta: carriera e vita privata della star di Shining

Negli anni ha attirato l'attenzione di registi del calibro di Woody Allen (Io e Annie, 1977), Tim Burton (Frankenweenie, 1984) e Terry Gilliam (I banditi del tempo, 1981). Naturalmente, non si può non menzionare Stanley Kubrick, che le regalò la consacrazione internazionale grazie al ruolo di Wendy in Shining (1980). Il film, tratto dal romanzo di Stephen King, racconta la tragica storia di Jack Torrance, che accetta il ruolo di custode del sinistro ed isolato Overlook Hotel. Sulla struttura, in cui si trasferisce con la moglie e il figlioletto Danny, aleggia una terribile maledizione, che lo condurrà alla follia.

Impossibile non visualizzare il disperato urlo e l'espressione terrorizzata della Duvall nella scena in cui Jack Nicholson, armato di ascia, sfonda la porta di legno del bagno e, infilando il volto tra le assi spezzate, annuncia con un agghiacciante sorriso: "Sono a casa, Wendy". "L'abbiamo filmata per circa tre settimane - raccontò Duvall a proposito di quella scena cult - Ogni giorno. È stato molto difficile. Jack era così bravo, così dannatamente spaventoso. Posso soltanto immaginare quante donne attraversavano questo genere di cose".



Shining: Trailer Ufficiale Italiano - Extended Edition

La fama, purtroppo, include spesso un lato oscuro, e il caso di Shelley Duvall non fa eccezione. Contrariamente a quanto potremmo immaginare, quel set la segnò per sempre e non in positivo. Nel 2016, ospite del talk show Dr. Phil, l'attrice confessò di soffrire di disturbi mentali, le cui origini sono da rintracciare proprio nel periodo delle riprese di Shining. La sua ultima apparizione sullo schermo risale al 2022, nell'horror-thriller indipendente The Forest Hills, diretto da Scott Goldberg. La star era legata a Gilroy dal 1989 e non ha mai avuto figli.