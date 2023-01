She Came to Me di Rebecca Miller, con Anne Hathaway e Peter Dinklage, aprirà il Festival di Berlino 2023

News Cinema

Annunciato il film che aprirà la prossima edizione del Festival di Berlino, annata cruciale di nuovo a pieno regime dopo la pandemia. Sarà She Came to Me di Rebecca Miller, una commedia romantica ambientata a New York con Peter Dinklage e Anne Hathaway.

Uno dei maggiori festival internazionali tornerà finalmente a pieno regime dopo gli anni della pandemia. Il Festival di Berlino, 73esima edizione, che si terrà dal 16 al 26 febbraio 2023, verrà aperto da She Came to Me. Si tratta di una commedia romantica scritta e diretta da Rebecca Miller, con un cast internazionale che comprende Peter Dinklage, Marisa Tomei, Joanna Kulig, Brian d’Arcy James e Anne Hathaway.

Il film, presentato fuori concorso nella sezione Berlinale Special Gala, racconta l'amore in tutte le sue forme, oltre al modo in cui permea le vite di un composito novero di personaggi che vivono in un luogo romantico e frenetico come New York. Ci sono un compositore, Steven Lauddem (Peter Dinklage), alle prese con un blocco creativo che gli impedisce di concludere la composizione di un'opera che potrebbe segnare il suo grande ritorno. Spinto della moglie, Patricia (Anne Hathaway), in passato sua terapista, si mette in viaggio in cerca di ispirazione. Ovviamente il viaggio si svolgerà lungo territori inattesi.

"Siamo molto contenti di aprire questa edizione del festival con una commedia irresistibile che racconta i conflitti quotidiani della società occidentale. I personaggi, concepiti da Rebecca Miller e incarnati dai fantastici attori scelgono di seguire l'ispirazione del momento invece di farsi guidare dalle convenzioni sociali. Un'ode magica alla libertà d'espressione". Questo il commento dei direttori della Berlinale, Mariëtte Rissenbeek e Carlo Chatrian.