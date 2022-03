Shazam 2, ci sarà anche Wonder Woman?

News Cinema

Mistero su un cammeo di Wonder Woman alias Gal Gadot in Shazam 2, nelle sale a fine 2022. Una frase della coprotagonista Rachel Zegler sembra però proprio suggerire che accadrà...

Shazam! - Fury of the Gods, per gli amici Shazam 2, è stato da poco anticipato dalla Warner Bros. al dicembre di quest'anno: la sopresa è che il film capitanato come al solito dal simpatico Zachary Levi potrebbe vedere nel suo cast Gal Gadot, alias Wonder Woman! Non è assolutamente ufficiale, quindi la notizia andrebbe presa cum grano salis, però le incaute parole di Rachel Zegler, nel cast di Shazam 2 nei panni di una dea, lasciano poco spazio a dubbi. Naturalmente potrebbe anche trattarsi di un elementare cammeo... Leggi anche Gal Gadot nella prima foto dal set di Heart of Stone, nuovo film Netflix

Wonder Woman alias Gal Gadot sarà anche in Shazam 2?