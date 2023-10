Sharon Stone: "Se volete vivere tra cittadini modello, non venite a Hollywood"

News Cinema

Sharon Stone si è sfogata con People: quando è stata molto male in salute, soltanto suo padre le è stato accanto. Colleghi e conoscenti del mondo del cinema... zero. Ma l'ha accettato, seppur con amarezza.

Sharon Stone è delusa da Hollywood: chiacchierando con People, l'attrice resa celebre da Basic Instinct (ma in realtà attiva da molto prima) si è sfogata ricordando il terribile problema di salute che visse una ventina d'anni fa... e che le fece capire quanto poco vero affetto ci fosse nel suo ambiente. Se n'è però ormai fatta una ragione, seppur con malcelata amarezza. Leggi anche Sharon Stone: "Ho perso la custodia di mio figlio a causa della famosa scena di Basic Instinct"

Sharon Stone: "Mi fu accanto giusto mio padre"

Nel settembre 2001 Sharon Stone rischiò se non di morire certo di rimanere disabile, a causa di un'emorragia subaracnoidea, una forma di emorragia cerebrale. Ha più volte raccontato come i successivi due anni forzati di stop le abbiano praticamente azzerato la carriera, costringendola a ricominciare da capo. Oggi ce l'ha fatta, anche se non prende più parte a grandi produzioni (noi l'abbiamo vista di recente in The Disaster Artist e Panama Papers, ma ha lavorato anche dopo in produzioni inedite in Italia). Quel periodo fu però terrificante e anche deprimente, per il successivo divorzio avuto da Phil Bronstein, ma anche per un triste aspetto.

Mi fu accanto mio padre e direi giusto lui. Mi rendo conto che se vuoi vivere accanto a cittadini modello, non devi venire a Hollywood. [...] Persi tutto. Tutti i miei soldi, la custodia di mio figlio, la mia carriera. Persi tutte le cose che sai definiscono la tua vera identità e la tua vita. [...] Non ho mai riavuto indietro proprio tutto, ma sono arrivata al punto in cui mi sta bene così, riconosco che mi basto.

Testimonial della Barrow Neurological Foundation, Sharon ospiterà la sua annuale raccolta fondi il 27 ottobre, per il dottor Michael Lawton, al quale Stone ha sempre detto di dovere la vita, e che la considera "un'ispirazione per tutti coloro che soffrono di problemi neurologici". Dopo aver perso all'epoca la custodia di suo figlio adottivo Roan, che adesso ha 23 anni, Sharon Stone ha adottato dopo il divorzio Laird e Quinn, oggi rispettivamente di 18 e 17 anni. Sharon passa le sue giornate serenamente, tra recitazione, pittura e partite di pickleball.