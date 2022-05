Settembre la stagione della rinascita: intervista con Giulia Steigerwalt, Barbara Ronchi, Thony e Fabrizio Bentivoglio

News Cinema

Sospeso fra commedia e toni drammatici Settembre è l'esordio alla regia della sceneggiatrice Giulia Louise Steigerwalt. L'abbiamo intervistata insieme al convincente cast: Barbara Ronchi, Thony e Fabrizio Bentivoglio.

Tre persone alle prese con una vita che non li soddisfa, li rende malinconici e soli. La ricerca della felicità è un sogno a cui però non rinunciare, o almeno la via da imboccare per cambiare vita è lì a portata di coraggio. Anche in un giorno di Settembre, come il titolo della commedia fra ironia e malinconia in sala per 01 Distribution con cui esordisce alla regia la sceneggiatrice Giulia Louise Steigerwalt.

Ne abbiamo parlato in alcune interviste video con lei, con i due giovanissimi interpreti Margherita Rebeggiani e Luca Nozzoli, oltre che con le due protagoniste Barbara Ronchi e Thony e con Fabrizio Bentivoglio.

Settembre: La nostra Intervista Esclusiva alla regista del film e ai due giovani protagonisti - HD



Settembre: La nostra Intervista Esclusiva a Barbara Ronchi e Thony - HD