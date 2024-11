Sergio Castellitto lascia il Centro Sperimentale

News Cinema

Arriva inatteso un comunicato stampa in cui una lettera di Castellitto comunica le sue dimissioni dalla presidenza della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia.

L'attore e regista era stato nominato dall'allora Ministro della Cultura Sangiuliano all'inizio di ottobre dello scorso anno. Una nomina arrivata tra le polemiche, dopo le dimissioni arrivate in estate dalla predecessora di Castellitto, la produttrice Marta Donzelli, che aveva lasciato in polemica con un decreto legge che rivoluzionava gli assetti interni del CSC, le procedure di nomina e avrebbe comunque previsto la sostituzione del Consiglio d'amministrazione, del Comitato Scientifico e del presidente.

Anche dopo la sua nomina, Castellitto si è trovato spesso al centro di una serie di questioni e di polemiche che hanno riguardato gli incendi estivi ai depositi della Cineteca Nazionale, le spese sostenute durante il Festival di Venezia, la scelta di alcuni consulenti esterni e la rinuncia al progetto di fare del cinema Fiamma di Roma la sala del Centro Sperimentale e della Cineteca Nazionale senza un chiaro progetto alternativo.

Ma, a quanto pare, non sono stati attacchi e accuse a far prendere a Castellitto la decisione di lasciare la presidenza del CSC.

Questo il testo della sua lettera di dimissioni diffuso dall'ufficio stampa della Fondazione:

Caro Centro Sperimentale di Cinematografia, cari tutti. Lascio la presidenza della Fondazione. È una decisione che meditavo da tempo. Non sono gli attacchi ad avermi spinto a lasciare, mi hanno ferito ma mai impaurito.

Semplicemente voglio tornare a fare il mio vero mestiere, che ho trascurato per più di un anno.

Avrò certamente nostalgia, ma non rimpianti, perché insieme abbiamo realizzato cose di cui essere fieri. Ho visto negli occhi di molti di voi scintille di entusiasmo per esservi sentiti apprezzati e riconosciuti nelle vostre singole competenze. E questo è sia un premio che un bel ricordo. Vi ringrazio per tutto il tempo speso insieme e per i consigli che mi avete dato. So che continuerete a lavorare sulla stessa traiettoria con identica onestà.

Il Centro sperimentale è un luogo dove si studia, si promuove e si protegge l’arte cinematografica. Non consentite mai che diventi territorio di conquista per altri scopi.

Vi voglio bene.



Sergio Castellitto