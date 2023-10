Sergio Castellitto nuovo Presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia

News Cinema

Alla guida del Centro Sperimentale di Cinematografia sarà Sergio Castellitto, scelto dal Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Nel consiglio di amministrazione figurano, fra gli altri, Pupi Avati e Giancarlo Giannini.

Dopo le dimissioni della Presidente Marta Donzelli e delle consigliere di amministrazione Cristiana Capotondi e Guendalina Ponti, cambiano i vertici del Centro Sperimentale di Cinematografia.

Il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha designato l'attore e regista Sergio Castellitto alla presidenza del Centro Sperimentale di Cinematografia. Del Consiglio di Amministrazione fanno invece parte Pupi Avati, Giancarlo Giannini, Cristiana Massaro, Andrea Minuz, Santino Vincenzo Mannino e Mauro Carlo Ciampotti. A scegliere i primi tre è stato lo stesso Ministro della Cultura, i restanti sono stati selezionati su proposta di altri ministri.

Sangiuliano ha trasmesso la comunicazione alle Commissioni Cultura di Camera e Senato che, entro 20 giorni, dovranno esprimere il proprio parere.

A commento del nuovo gruppo di lavoro, il Ministro della Cultura ha dichiarato:

La designazione di un Cda di così alto profilo guidato da una personalità di assoluta qualità umana e professionale come Sergio Castellitto e composto da nomi prestigiosissimi, ci fa capire quanto le polemiche dei mesi scorsi fossero pretestuose. Volevamo elevare la qualità e lo abbiamo fatto.

Le proteste degli studenti del Centro Sperimentale di Cinematografia

Le polemiche a cui allude il Ministro Sangiuliano sono innanzitutto le proteste degli studenti del Centro Sperimentale di Cinematografia, che si sono dichiarati in disaccordo con il decreto legge che cambia la governance del CSC e fa decadere gli organi in carica, e che stabilisce che il consiglio di amministrazione passa da quattro a sei componenti, tre designati dal Ministro della cultura, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro dell'università e della ricerca e uno dal Ministro dell'istruzione e del merito. Ma l'aspetto che ha infastidito di più gli allievi riguarda il Comitato Scientifico: "che non è più nominato dal Consiglio di amministrazione ma con decreto del Ministro della cultura" e passa da 4 a 6 componenti, anch'essi di nomina ministeriale.

La questione è molto complessa, ma possiamo dire che la presenza del Ministro dell'Università ha turbato non poco gli studenti, che temono che il CSC da scuola di cinema diventi una vera propria università dove sistemare "i soliti raccomandati". A preoccupare è anche il destino della Cineteca Nazionale, il cui nuovo curatore potrà decidere quali film restaurare e quali no.

Quando Marta Donzelli ha annunciato che se ne sarebbe andata, in molti hanno preso posizione contro le nuove direttive, a cominciare da Nanni Moretti, che ha espresso il suo parere in un post di Instagram, denunciando un colpo di mano da parte del governo Meloni.

Staremo a vedere cosa accadrà. Di certo Sergio Castellitto è un artista che crede nel cinema, e di certo lo sosterrà come meglio potrà.