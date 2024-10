September 5: il trailer ufficiale originale del film con Peter Sarsgaard

News Cinema

Presentato al Festival di Venezia 2024, sezione Orizzonti Extra, questo film che ricostruisce dal punto di vista di una redazione giornalistica americana l'atto di terrorismo di Settembre Nero avvenuto alle Olimpiadi di Monaco del 1972 sta per debuttare nelle sale americane. Ecco il trailer di September 5.

È passato al Festival di Venezia pochi mesi fa, ma se n’è parlato pochissimo, anche per un film della non visibilissima sezione Orizzonti Extra. Se n’è parlato pochissimo, a dispetto del cast, capitanato da quel Peter Sarsgaard che proprio al Lido, l’anno prima, vinse la Coppa Volpi, e del tema. A pensarci bene, la colpa potrebbe essere proprio del tema, perché chi ha visto il film ne parla bene, e il primo trailer ufficiale che vi presentiamo qui di seguito è abbastanza allettante.

Pare che Toronto, l’altro grande festival di quel periodo, non l’abbiano voluto proprio per tema.

Già, perché oggi, con le tragedie che stanno sconvolgendo il Medio Oriente, parlare di Palestina e Israele può essere pericoloso qualsiasi cosa si dica. E September 5 parla di una delle pagine più drammatiche di questo conflitto apparentemente senza fine e soluzione: dell’attacco terroristico perpetrato da Settembre Nero ai danni degli atleti israeliani che partecipavano alle Olimpiadi di Monaco del 1972.

Come saprà chi conosce la storia, o chi ha visto il bellissimo documentario Un giorno a settembre, o anche l’altrettanto bel Munich di Spielberg, un commando palestinese sequestrò un gruppo di atleti israeliani facendo irruzione nel villaggio olimpico, e il risultato di tutto questo è tragicamente sintetizzabile in undici morti tra gli atleti israeliani, cinque tra i fedayyin e uno tra la polizia tedesca.

September 5 va di nuovo a occuparsi di quel massacro, ma lo fa da una prospettiva inedita, adottando il punto di vista della redazione sportiva del network statunitense ABC che stava seguendo i Giochi Olimpici e che, decisa a non lasciare la notizia e la sua copertura ai colleghi che si occupavano di giornalismo “serio”.

A giudicare da quello che si vede in questo trailer, September 5, che al momento non pare avere una distribuzione italiana, sembra fatto apposta per suscitare l’interesse degli appassionati del connubio cinema & giornalismo, ponendosi quasi come ideale congiunzione tra il citato Munich e film come Il caso Spotlight.

Ecco trama e trailer di September 5, che è stato scritto e diretto dal tedesco Tim Fehlbaum e vede nel cast anche John Margaro, Ben Chaplin e Leonie Benesch.

September 5 svela il momento decisivo che ha cambiato per sempre la storia dei media e continua ad avere un impatto sulle notizie in diretta ancora oggi. Ambientato durante le Olimpiadi estive di Monaco di Baviera del 1972, il film segue una redazione di giornalisti sportivi americani che è passata rapidamente dal reportage sportivo alla copertura in diretta della presa in ostaggio degli atleti israeliani. Attraverso questa lente, September 5 fornisce una nuova prospettiva sulla storica diretta televisiva che venne vista a livello globale da un miliardo di persone. Al centro della storia c'è Geoff (John Magaro), un giovane e ambizioso producer che cerca di dimostrare il proprio valore al suo capo, il leggendario executive televisivo Roone Arledge (Peter Sarsgaard). Insieme all'interprete tedesca Marianne (Leonie Benesch) e al suo mentore Marvin Bader (Ben Chaplin), Geoff prende inaspettatamente il timone della diretta. Mentre le vicende si susseguono, il tempo scorre e si diffondono voci contrastanti, con la vita degli ostaggi in bilico, Geoff sarà alle prese con decisioni difficili e dovrà confrontarsi con la propria bussola morale.