Sei Fratelli: in anteprima esclusiva una scena della commedia drammatica su una famiglia diversa dalle altre

La morte di un padre più criticato che amato porta un gruppo di sei fratelli e sorelle a ritrovarsi e a dover condividere una settimana per superare decenni di incomprensioni e litigi. Fra commedia e dramma, arriva al cinema il 1 maggio il film di Simone Godano di cui vi presentiamo una clip in anteprima esclusiva.

Non sembrano aver avuto un grande padre, a giudicare da come Sei fratelli si ritrovano più incavolati che addolorati in occasione del suo funerale. Simone Godano dirige una commedia con venature maliconiche che conferma come ogni famiglia è diversa dalle altre, ma la propria sembra esserlo ancora di più. Un'occasione per ritrovarsi, come mai accaduto prima, cercando di superare imbarazzi e ostilità che li hanno divisi per decenni.

Al cinema per 01 Distribution dal 1 maggio, Sei fratelli, scritto da Luca Infascelli e da Simone Godano, presenta un cast corale composto, fra gli altri, da Riccardo Scamarcio, Adriano Giannini, Valentina Bellè, Gabriel Montesi, Linda Caridi.

In anteprima esclusiva vi presentiamo la fatidica scena in cui i cinque fratelli scoprono in realtà di essere sei. Un momento cruciale per questi personaggi così diversi e litigiosi, costretti attorno allo stesso tavolo e a dialogare, per una volta nella loro vita.



Sei Fratelli: Una Clip Ufficiale in anteprima esclusiva del Film di Simone Godano con Riccardo Scamarcio - HD

Sei Fratelli: la trama ufficiale e il trailer del film

Marco, Guido, Leo, Luisa, Gaelle e Mattia hanno madri diverse, non sono tutti figli biologici dello stesso padre ma hanno un’unica vera figura paterna di riferimento: Manfredi Alicante. Quando quest’ultimo viene a mancare, si ritrovano per la prima volta tutti insieme nella casa paterna a Bordeaux, vivendo l’illusione di poter diventare una famiglia unita. Ma ormai ognuno di loro porta con sé una storia, un’identità e tornare indietro non sarà facile.