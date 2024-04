Sei fratelli: ecco il trailer ufficiale del film corale di Simone Godano dal primo maggio al cinema

News Cinema

Sei fratelli è il titolo del nuovo film di Simone Godano, che arriverà nei cinema il primo maggio con 01Distribution. Ecco il trailer ufficiale della storia corale con Riccardo Scamarcio, Adriano Giannini, Valentina Bellè..

Arriva al cinema dal primo maggio Sei fratelli, il nuovo film di Simone Godano, prodotto da Grøenlandia con Rai Cinema, e distribuito da 01 Distribution. Simone Godano, che firma anche la sceneggiatura insieme a Luca Infascelli, dirige un cast corale composto da Riccardo Scamarcio, Adriano Giannini, Gabriel Montesi, Valentina Bellè, Claire Romain, Mati Galey, Linda Caridi, Judith El Zein, Imma Villa, Antonella Ponziani, Camilla Barbieri e con Gioele Dix. Questo è il trailer ufficiale.



Sei fratelli: la trama ufficiale del film

Marco, Guido, Leo, Luisa, Gaelle e Mattia hanno madri diverse, non sono tutti figli biologici dello stesso padre ma hanno un’unica vera figura paterna di riferimento: Manfredi Alicante. Quando quest’ultimo viene a mancare, si ritrovano per la prima volta tutti insieme nella casa paterna a Bordeaux, vivendo l’illusione di poter diventare una famiglia unita. Ma ormai ognuno di loro porta con sé una storia, un’identità e tornare indietro non sarà facile.