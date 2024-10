Sebastian Stan, mancato capitano Kirk e Lanterna Verde: "Volevo disperatamente quei ruoli"

News Cinema

Ospite del podcast Happy Sad Confused, Sebastian Stan ha raccontato qualche dietro le quinte di due ruoli ai quali aspirava e che non è riuscito a ottenere, in Star Trek e Lanterna Verde. Ora si "consola" alla grande come il Bucky Barnes del Marvel Cinematic Universe, prossimamente in Thunderbolts*.

Sebastian Stan è ormai una presenza fissa a Hollywood: è addirittura "The Donald" in The Apprentice: Alle origini di Trump, attualmente al cinema, e sarà di nuovo Bucky Barnes per il Marvel Cinematic Universe in Thunderbolts*, in uscita a fine aprile 2025. Ospite del podcast Happy Sad Confused, ha raccontato invece gli inizi della sua carriera, quando non era ancora un nome e si è visto soffiare due ruoli celebri (non per le stesse ragioni!), ai quali teneva molto: i film erano il nuovo Star Trek e Lanterna Verde... Leggi anche Sebastian Stan difende la Marvel: "Avete qualcosa di meglio?" Star Trek: Il nuovissimo trailer italiano del film

Chris Pine e Ryan Reynolds hanno soffiato i ruoli a Sebastian Stan in Star Trek e Lanterna Verde

Ora in The Apprentice: Alle origini di Trump, tra poco in Thunderbolts*: il buon Sebastian Stan non è più l'ultimo arrivato e lo sa. Si gode quell'attimo di stabilità che arriva dopo che, da attore aspirante allo star-system, godi adesso di una buona riconoscibilità e quotazione nell'ambiente. Ma prima di arrivare a quel punto, devi ingoiare qualche rospo: accettare che ruoli per i quali ritenevi di essere perfetto vadano in mano a colleghi più gettonati in quel momento. Sebastian ha raccontato di averne persi due: il primo gli sarebbe in effetti convenuto, per il secondo forse mancarlo è stata una fortuna (e siamo sicuri che Reynolds avrebbe una battuta pronta).

Ci sono state un paio di cose che non ho avuto e che volevo, disperatamente. Il Capitano Kirk per J. J. Abrams [nello Star Trek del 2009, ndr] era una delle prime cose che fui lì lì per fare. Ero molto vicino, feci uno screen test con lui agli studi Paramount, io mio manager mi organizzò un photoshoot separato in cui cercai di replicare tutte quelle pose di William Shatner, per mandarle a JJ, per fargli capire quanto gli assomigliassi, ecc. ecc. Niente da fare. [...]

Anche per Lanterna Verde feci uno screen test. Mi ricordo che arrivai e c'erano Justin Timberlake, Jared Leto, Ryan Reynolds e mi pare un altro. Vedo questi e penso: "Sono fottuto. Io sono fuori dai giochi." [...]

Ti avvicinavi alle cose e poi non succedeva, ma ripensandoci sono quasi felice che non sia successo. Non so se sarei stato in grado di gestire il livello di attenzione come alcuni di loro.