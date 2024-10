Sebastian Stan difende la Marvel: "Avete qualcosa di meglio?"

News Cinema

Sebastian Stan, allenato alle polemiche che inevitabilmente avvolgono il suo The Apprentice, dove interpreta un giovane Donald Trump, con GQ Magazine tocca l'argomento Marvel. Tra poco di nuovo Bucky in Thunderbolts*, liquida le critiche con spietato fatalismo: sono forse evitabili?

Non criticate la Marvel di fronte a Bucky Barnes: rischiate grosso. Scherzi a parte, Sebastian Stan è in un periodo in cui è pronto a gestire qualsiasi critica, avendo accettato di interpretare il delicato The Apprentice: Alle origini di Trump, dove interpreta proprio "The Donald". Chiacchierando con GQ Magazine di polemiche & affini, Stan ha dato il suo parere sulle critiche ai Marvel Studios, sulla loro crisi e sulle lamentele dei fan. Il suo atteggiamento è piuttosto fatalista, e in attesa del Thunderbolts* dove recita, nell'ambito del genere non troverebbe di meglio. Leggi anche Avengers: Doomsday, Sebastian Stan sul ritorno di Robert Downey Jr: "C'è qualcosa che non sa fare?"

La Marvel è in crisi? Per Sebastian Stan "C'è qualcosa che non susciti reazioni indignate?"

I Marvel Studios si sono appena rialzati da un 2023 difficoltoso: Deadpool & Wolverine ha raggiunto il 1.332.000.000 di dollari al boxoffice mondiale (per 200 milioni di costo vociferato), e stando a Rotten Tomatoes Agatha All Along su Disney+ ha messo più o meno d'accordo critica e pubblico. L'eco dei problemi però ancora si avverte, e tocca anche Sebastian Stan, interprete ufficiale di Bucky Barnes / Winter Soldier nel Marvel Cinematic Universe. Il personaggio ricomparirà in Thunderbolts*, in sala dal 30 aprile, quindi Stan è ancora molto legato alla Marvel. Forte delle polemiche che sapeva di dover reggere per aver interpretato Donald Trump in The Apprentice (dal 17 ottobre al cinema), ha un suo modo di affrontare le proteste del pubblico.

C'è qualcosa in giro in questo momento che non susciti reazioni indignate? Non puoi preoccuparti di quello che la gente pensa. [...] Non ho mai fatto parte di una compagnia che pensi così tanto a qualcosa e ci metta così tanto affetto. Credo che se la Marvel non ci fosse più, toccherebbe provare a riempire un grande buco. Non andate in giro a smerdare le cose, se non potete offrire qualcosa di meglio.