Sean Baker con Anora fa tris e si aggiudica anche il PGA e il Critics Choice Award 2025

A sorpresa, mette una serie ipotetica sull'Oscar Sean Baker, che dopo aver vinto il DGA, il premio dei registi, vince anche quello dei produttori, il PGA e il Critics Choice Award come miglior film.

A sorpresa, sui favoriti The Brutalist e Emilia Perez (danneggiato dalle polemiche, ma che ha comunque vinto il Goya come miglior film europeo e il CCA come film straniero), nell'arco di due giorni Sean Baker con Anora si è portato a casa in soli tre giorni tre premi tra i più importanti in vista dei futuri Oscar. prima, il 7 febbraio, è arrivato il Critics Choice Award come miglior film, su ben 9 candidati, poi l'8 febbraio il premio come miglior produttore della PGA e lo stesso giorno il premio come miglior regista della DGA (e questi ultimi due, ricordiamo, vengono assegnati da pari, ovvero da produttori e registi). Un risultato a dir poco sensazionale per questo regista indipendente, i cui film non hanno grossa distribuzione ma che con Anora sembra aver conquistato tutti. Chissà se riuscirà a stringere tra le mani, il prossimo 2 marzo, l'Oscar, la statuetta più ambita dai cineasti. Anche se così non fosse, ha già ottenuto riconoscimenti fino a ieri impensabili per un cinema a basso budget e che guarda sempre agli ultimi, i cosiddetti underdog. A seguire gli altri premiati (da notare i due riconoscimenti per Il robot selvaggio come film d'animazione, che ha battuto il favorito Flow - Un mondo da salvare).

Critics Choice Awards: i vincitori

​Producers Guild Awards: i premiati