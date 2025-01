Scream 7, Scott Foley torna nel franchise dopo 22 anni

News Cinema

Dopo quanto accaduto in Scream 3, Scott Foley riapparirà nel franchise per il settimo capitolo e non è il solo: anche Matthew Lillard farà parte del film.

Il cast di Scream 7 continua ad ampliarsi sempre più e potrà contare anche su un inaspettato ritorno. Secondo quanto riferito da Deadline, il prossimo capitolo del franchise horror coinvolgerà ancora una volta Scott Foley. Sono trascorsi esattamente 22 anni dall’ultima volta che Scott Foley è apparso sul grande schermo, precisamente negli eventi narrati in Scream 3. Il grande ostacolo in questo caso riguarda lo status di Roman Bridger, non sopravvissuto agli eventi del film: di conseguenza, come faranno a riportarlo in vita in Scream 7?

Scream 7, Scott Foley torna nel franchise: ma chi interpreterà?

La produzione del settimo capitolo di Scream è già partita, con una data d’uscita fissata ormai per febbraio 2026. Sono numerose le star che popolano il cast, tra volti già noti e new entry che offriranno un supporto generazionale al franchise. E poi c’è chi, come Scott Foley, riprenderà un ruolo inaspettato. Il suo Romoan Bridger è morto in Scream 3, ma a quanto pare tornerà dall’oltretomba per offrire supporto al nuovo film.

In Scream 3, il pubblico ha scoperto che Roman in realtà era proprio il killer dietro la maschera di Ghostface e la forza trainante dietro le azioni di Billy Loomis nel primo Scream. Roman, inoltre, era il fratellastro segreto di Sidney Prescott, per cui aveva un legame diretto con la survival girl interpretata da Neve Campbell, coinvolta ancora una volta nel franchise. A muovere ogni mossa di Roman Bridger era la vendetta: voleva farla pagare alla sorellastra e alla loro madre. Considerato il ritorno di Sidney nel settimo film, riportare Roman in questo contesto potrebbe avere senso, ma come giustificherebbero la sua sopravvivenza?

Come suggerisce ComicBook, potrebbe esserci un’alternativa: Scott Foley potrebbe interpretare un altro personaggio. Infatti il report di Deadline non chiarisce i dettagli relativi al suo ritorno né specifica il personaggio che interpreterà, per cui potrebbe anche cimentarsi in un ruolo differente. Oppure potrebbe ad esempio interpretare un gemello di Roman? Oppure proporre una versione fantasma? Bisognerà attendere per scoprire di più. Ad oggi sappiamo che il cast di Scream 7 è piuttosto ricco e continua a lievitare. Diretto da Kevin Williamson, potrà contare sul supporto di Neve Campbell e Courteney Cox, così come di Mason Gooding, Joel McHale, Isabel May, McKenna Grace, Anna Camp e Mark Consuelos.

Scream 7, torna anche Matthew Lillard, ma sarà di nuovo Stu Macher?

Scott Foley non è il solo a riprendere un ruolo da fantasma. Secondo quanto riferito da Entertainment Weekly, anche Matthew Lillard sarà coinvolto in Scream 7. L’attore aveva interpretato Stu Macher, uno dei due teenager dietro la maschera da killer nel primo film slasher distribuito nel 1996. Insieme a Billy Loomis, interpretato da Skeet Ulrich, Stu è andato incontro ad una atroce morte per mano di Sidney. Ciò suggerisce una strada molto facile per Scream 7: è possibile che Stu e Roman tornino sotto forma di flashback? Oppure tormenteranno Sidney come fantasmi del passato?