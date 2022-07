Scream 6 aggiunge nuovi attori al cast, tra cui una vecchia conoscenza dei registi

News Cinema

Samara Weaving e Tony Revolori arrivano a dar man forte al cast del sequel del sequel/reboot di Scream (o quel che era) di Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett.

Si arricchisce sempre più il cast di quello che per comodità chiameremo Scream 6, sequel del sequel/reboot Scream. Nonostante la dolorosa defezione di Neve Campbell (che potrebbe essere temporanea), per le lame di Ghostface c'è sempre bisogno di nuova carne. E di nuovi avversari e impersonatori. I registi e sceneggiatori Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett hanno aggiunto agli attori del sequel una vera Scream Queen, ovvero Samara Weaving, l'attrice australiana che loro stessi hanno lanciato nel divertente slasher Finché morte non ci separi (se non l'avete visto, vedete di recuperarlo). E non è tutto.

Scream 6: il cast finora

A Samara Weaving, per cui sospettiamo un ruolo di maggior sostanza, si è aggiunto Tony Revolori, che ricorderete nel ruolo di Zero in Grand Budapest Hotel di Wes Anderson e Flash Thompson nella serie di film di Spider-Man. Weaving avrebbe già dovuto partecipare al precedente Scream, ma non riuscì a farlo per un conflitto di impegni (la serie Nine Perfect Strangers?). Ci fa davvero piacere che oggi questa brava e spiritosa attrice abbia trovato il tempo di riunirsi al clan.

Si sono aggiunti al cast anche Henry Czerny e Josh Segarra, che vanno a rinforzare il parterre dei giovani, composto da Liana Liberato, Devyn Nekoda e Jack Champion. Tornerà anche Hayden Panettiere, una dei pochi sopravvissuti di Scream 4. E ovviamente ci saranno Jessica Ortega, Dermot Mulroney e Courteney Cox, dopo la fine del povero Dewey che esclude un ritorno dell'ex marito (nella serie e nella vita) David Arquette. Tornando su Neve Campbell, voci vicine alla produzione dicono che l'attrice abbia raggiunto un accordo con la Paramount e apparirà in qualche scena in Scream 6 per diventare protagonista nel settimo. Confusi? Figuratevi noi. L'importante è che il film si faccia e che stavolta ci sia addirittura una nuova e inedita location, ovvero New York, dove Ghostface andrà in trasferta. Il 31 marzo 2023 è la data annunciata per l'uscita del nuovo Scream.