Scarlet Witch ancora nel Marvel Cinematic Universe? Risponde Kevin Feige

Kevin Feige, boss dei Marvel Studios, ha fatto sognare i fan con una frase riguardante la Scarlet Witch di Elizabeth Olsen: tornerà nel Marvel Cinematic Universe? Ci sono speranze?

Tempo fa Elizabeth Olsen, dopo il successo di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, aveva detto che non le sarebbe dispiaciuto proseguire nel discorso di redenzione di Scarlet Witch / Wanda, nonostante un finale che lo rende apparentemente impossibile. "Apparentemente", come sembra farle eco Kevin Feige, boss dei Marvel Studios, in un'intervista concessa a Variety... Leggi anche Scarlet Witch alias Wanda tra gli X-Men? Elizabeth Olsen vota a favore

Kevin Feige possibilista sul ritorno di Scarlet Witch nel Marvel Cinematic Universe

Potrebbe mai tornare Scarlet Witch alias Elizabeth Olsen nel Marvel Cinematic Universe, dopo Doctor Strange nel Multiverso della Follia? Le parole di Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios e mente dietro a questa ragnatela di storie, non escludono nulla, come dopotutto qualsiasi spettatore un po' più scafato avrebbe potuto intuire dalla fine del film di Sam Raimi. Feige anzi scherza e ammicca ai fan Marvel...

Non saprei dirvi, l'abbiamo proprio vista sotto le rovine? Io ho visto una torre che cadeva giù e un piccolo flash rosso. Mica so cosa significa. [...] In realtà c'è così tanto ancora da esplorare. Non abbiamo nemmeno toccato alcune delle sue vicende centrali nei fumetti. Io poi lavorerei con Lizzie per altri cento anni, se potessi. Tutto è possibile nel Multiverso! Staremo a vedere.