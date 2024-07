News Cinema

Sbatti il mostro in prima pagina: intervista video con Marco Bellocchio

In sala torna un classico del nostro cinema, Sbatti il mostro in prima pagina del 1972. Una nuova versione restaurata curata dallo stesso regista, Marco Bellocchio. Lo abbiamo incontrato a Ciné di Riccione per farci raccontare quel film e quell'epoca.