Saw X: ecco il trailer del film col ritorno dell'Enigmista!

Preannunciato dal poster pochi giorni fa, arriva finalmente il trailer di Saw X, atteso da tutti gli appassionati della saga torture porn (tra cui noi, pur amanti dell'horror, non ci includiamo), soprattutto per il ritorno di Tobin Bell nel ruolo di John Kramer ovvero Jiigsaw-L'Enigmista. Il film è infatti una sorta di prequel, visto che narrativamente si inserisce tra Saw e Saw II e ci fa vedere nel dettaglio cosa ha scatenato la crudele sete di vendetta del protagonista.



Saw X: un ritorno a lungo atteso

Con la saga di Saw, dove non sempre compare, Tobin Bell è diventato una delle icone dell'horror degli anni Duemila. Lo abbiamo visto in azione nel trailer, vendicarsi di chi gli ha promesso di averlo liberato dal cancro, truffandolo, e vediamo di nuovo quali diabolici marchingegni sia capace di escogitare, pur di far soffrire le sue vittime il più a lungo possibile. Sul finale del trailer compare un personaggio noto agli appassionati di questa saga, che non avranno difficoltà a riconoscerla. Di più non importa sapere per immergersi nell'ennesimo bagno si sangue a orologeria, escogitato da questo sadico e geniale ingegnere.