SAW The Musical: la parodia musicale di Saw in scena a New York Off-Broadway!

Dopo un tour di grande successo a Filadelfia approderà a settembre nella Grande Mela Saw - The Musical, parodia non autorizzata della saga torture porn. Vi raccontiamo di cosa si tratta.

Se c'è un film che mai avremmo associato a una parodia musicale, quello è Saw. Eppure, apprendiamo da Fangoria, un musical che ne ha preso ispirazione non solo esiste, ma approderà a New York, off-Broadway il prossimo settembre, dopo aver entusiasmato il pubblico di Filadelfia che ha fatto sempre registrare il tutto esaurito. Il titolo intero è SAW The Musical: The Unauthorized Parody of Saw e non si tratta (solo) di teatro del Grand Guignol, con squartamenti in diretta, ma anche di una... commedia romantica.

SAW The Musical

Autore di SAW The Musical: The Unauthorized Parody of Saw è Cooper Jordan, che ha all'attivo già altri musical in chiave horror. Parole e musica sono di Patrick Spencer e Anthony De Angelis, e a dirigere è il premio Emmy Stephanie Rosenberg e la direzione musicale di Leigh Pomeranz. Quello che segue è il comunicato ufficiale di presentazione dello spettacolo:

SAW The Musical: The Unauthorized Parody of Saw arriva per la prima volta Off-Broadway nell'autunno 2023 a New York dopo il clamoroso successo nelle rappresentazioni di prova di Philadelphia l'anno scorso! Uno dei film horror più provocatori di sempre è adesso... un musical. SAW The Musical cattura in modo esilarante gli eventi del primo film, parodiando il Saw da cui tutto è iniziato, partendo da dove Lawrence Gordon e Adam Stanheight si incontrano la prima volta incatenati nel bagno. Seguiranno le "regole" man mano che scoprono i rispettivi segreti? Riusciranno a fuggire in tempo dal gioco a colpi di sega? Una love story fluida (e molti più fluidi). SAW The Musical: The Unauthorized Parody of Saw è un incrocio tra La piccola bottega degli orrori e Avenue Q, che spinge i limiti della sessualità e del modo di amare. Questi gli interpreti: Bart Shatto (Dracula: the Musical) è Gordon, Adam Parbhoo (Home’s Kitchen) è Adam, Jill Owen (Easter Bunny HOP! LIVE;) è Amanda/Alli/Jigsaw. La voce del Detective Tapp è di Donnell Johnson, e con Danny Durr, Gabrielle Goodman, Patrick Voss Davis, James Lynch, Thomas Skea, Morgan Traud e Jessica Morilak. I fan di Saw a New York possono vedere lo spettacolo dal 16 settembre all'AMT Theater. La durata è di 100 minuti senza intervallo ed è - comprensibilmente - non raccomandato ai ragazzi sotto i 16 anni.

Se siete a New York questo settembre, perché non andate a buttarci un occhio (magari non letteralmente)? Questo il sito ufficiale: www.sawthemusical.com