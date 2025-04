San Damiano, il documentario rivelazione della Festa del cinema di Roma, arriva in sala dal 10 aprile

News Cinema

Vi segnaliamo l'uscita al cinema, dal 10 aprile, del crudo ma bellissimo documentario San Damiano, che attraverso il personaggio di un clochard polacco, ci porta nell'inferno dei senzatetto alla Stazione Termini di Roma.

Tra i film che abbiamo visto all'ultima Festa del Cinema di Roma, uno di quelli che ci ha più colpito c'è sicuramente il documentario San Damiano, che attraverso la vita quotidiana di un polacco senzatetto a Roma, aspirante rapper e poeta, ci conduce all'interno delle condizioni spesso infernali in cui vive la comunità homeless romana che, almeno fino a prima del Giubileo (ma supponiamo ancora) trascorreva giorno e notte nelle zone attorno alla Stazione Termini, in attesa di un pasto caldo distribuito dai volontari, elemosinando e cercando in qualche modo di sopravvivere ancora una giornata. Un film, quello diretto da Gregorio Sassoli e Alejandro Cifuentes, non facile, nel senso che ci presenta davanti agli occhi quella realtà cruda che spesso, mentre passiamo indaffarati, resta nella nostra visione periferica e dalla quale magari ci si allontana con un senso di inquietudine e un po' di fastidio, e ci ricorda che quel magma per noi indistinto è composto da esseri umani. Ci fa dunque piacere segnalare, per chi possa e voglia vederlo, l'uscita al cinema di San Damiano dal 10 aprile.

San Damiano arriva al cinema

La prima del film si terrà a Roma, presso il Cinema Troisi (dove rimarrà in programmazione), giovedì 10 aprile alle ore 20, alla presenza degli autori e di altri ospiti. A seguire, Gregorio Sassoli e Alejandro Cifuentes, insieme a critici, personalità della cultura e dello spettacolo, e associazioni del Terzo Settore, incontreranno il pubblico e dialogheranno sul film in diverse città italiane: dal 14 aprile (a partire dal Cinema CityLife Anteo di Milano) fino al 24 aprile a Milano e in Lombardia; successivamente, dal 2 maggio al 16 maggio, di nuovo a Roma e in Veneto, Emilia-Romagna, Umbria e Marche. Qui l'elenco delle sale in aggiornamento: www.redsparrowfilms.com

San Damiano: la trama

In fuga dai fantasmi del passato, Damian, un polacco di 35 anni, decide di trasferirsi a Roma per ricostruire la sua esistenza. Arrivato alla Stazione Termini senza un centesimo, invece di unirsi ai senzatetto che dormono in terra, si arrampica su una torre delle antiche Mura Aureliane che sovrastano la stazione, facendone la sua nuova casa. Sognando di diventare un cantante e assetato di amore, Damian si abbandona a Sofia, una senzatetto forte e carismatica che lo affascina. La loro storia d'amore divampa in mezzo al turbolento sfondo di Termini, catapultando Damian nel mondo capovolto di cameratismo e conflitti della comunità emarginata della stazione. Qui, Damian trova la famiglia che non ha mai avuto. Ma con una psiche fragile e vulnerabile, riuscirà davvero a forgiarsi una nuova vita nell’inferno di Termini?