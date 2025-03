Salvable: Shia LaBeouf e Toby Kebbell sul ring nel trailer del film sulla boxe come riscatto

News Cinema

Salvable, un film sulla boxe come occasione di riscatto da una vita ai margini, con Shia LaBeouf e Toby Kebbell, esce in America a maggio. Ecco il trailer.

Diretto a quattro mani da Bjorn Franklyn e Johnny Marchetta, arriva nei cinema americani il 2 maggio un film sulla boxe, un genere che offre sempre spunti interessanti al cinema. Si intitola Salvable ed ha un cast di tutto rispetto, coi ruoli principali affidati a Shia LaBeouf, un attore sempre interessante da vedere, e Toby Kebbell. Vediamo insieme il trailer originale, prima di scoprire di più sulla trama e il cast.

Salvable, la trama e il cast

Come abbiamo visto nel trailer, la storia è incentrata sul personaggio di Kebbell, che interpreta un boxeur che spera di riscattarsi da una vita ai margini e di riallacciare i rapporti con la figlia. LaBeouf interpreta Vince, l'influenza negativa sul primo, che cerca di coinvolgerlo in attività illecite. Questa la trama ufficiale: "Quando un boxeur malandato, i cui giorni migliori sono ormai passati, trova che i suoi sogni e i suoi rapporti stanno arrivando al limite, viene di nuovo coinvolto da persone pericolose e deve sfoderare il gancio migliore della sua vita per rivendicare la sua speranza e la sua famiglia". Nel cast di Salvable ci sono anche James Cosmo, Elaine Cassidy, Aiysha Hart, Nell Hudson, Kíla Lord Cassidy, Joel Morris, Tom Leigh e Shaun Paul McGrath.