Salem's Lot: il trailer ufficiale originale del nuovo film tratto del romanzo di Stephen King

Scrive e dirige Gary Dauberman, sceneggiatore dell'IT di Muschietti e della serie di Annabelle. Ecco il trailer di Salem's Lot

"Le notti di Salem", in originale "Salem's Lot", è il secondo romanzo pubblicato, nel 1975, da Stephen King, e rimane uno dei suoi titoli più amati e citati.

Più volte questa spaventosa storia di vampiri è stata portata sullo schermo: il primo a farlo fu Tobe Hooper, che nel 1979 diresse una miniserie in due parti intitolata Le notti di Salem, che in Europa è circolata in una versione ridotta e unificata al cinema. Nel 1987 Larry Cohen firmò I vampiri di Salem's Lot, sorta di sequel di quella miniserie di Hooper, mentre nel 2004 l'oscuro Mikael Salomon riraccontò la storia originale in una nuova miniserie.

Ora "Le notti di Salem" torna sullo schermo in una nuova versione che ha la benedizione dello stesso King. Non si tratta di una miniserie ma di un film di 113 minuti scritto e diretto da Gary Dauberman (sceneggiatore dell'It di Muschietti e della serie di Annabelle, di cui ha diretto anche il terzo film) che si intitola semplicemente Salem's Lot. Attori protagonisti sono Lewis Pullman, Makenzie Leigh, Bill Camp, Pilou Asbæk, Alfre Woodard e William Sadler.

Per chi non lo sapesse, la trama di "Le notti di Salem" parla di uno scrittore, Ben Mears, che torna dopo venticinque anni nella città della sua infanzia, l'immaginaria Jerusalem's Lot nel Maine, per scoprire che è stata infestata da un vampiro che sta trasformando in creature della notte come lui la popolazione. Dovrà quindi lottare con altri vecchi amici rimasti umani contro questa terrificante minaccia.

Questo è il trailer ufficiale originale di Salem's Lot, che debutterà negli USA su MAX il 3 ottobre e che vedremo sicuramente a breve anche nel nostro paese.