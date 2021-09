Ryan Reynolds si lancia nella Grace Kelly challenge sulle note di Mika (feat. Will Ferrell)

News Cinema

Se ha provato perfino Ryan Reynolds a cantare Grace Kelly di Mika, non potete esimervi dal farlo anche voi.

Si potrebbe creare un account social e chiamarlo "Ryan Reynolds che fa cose", giusto per centralizzare ogni buffoneria in cui l'arguto attore si esibisce su Twitter, Instagram o, meglio, Tik Tok. Anzi, propabilmente già esiste un profilo del genere creato da uno dei suoi innumerevoli fan. Se così fosse, ci sarebbe da aggiungere l'ultimo video postato da Reynolds che è, come sempre, piuttosto esilarante. La star di Deadpool ha accettato la cosiddetta Grace Kelly Challenge che sta spopolando su Tik Tok e che consiste nel cantare il ritornello del celebre brano Grace Kelly di Mika per mettere alla prova la propria estensione vocale.

Siete a vostro agio con i bassi? Bene, ma quanto bassi? E per gli alti dovete ricorrere al falsetto? Ryan Reynolds si è esibito nella sfida a modo suo, come potete vedere nel video qui sotto nel quale compare a un certo punto il sempre brillante Will Ferrell. I due attori sono insieme sul set per le riprese del musical natalizio Spirited.

La challenge è stata lanciata da Nicole Reynolds (nessuna parentela con Ryan), una pianista 26enne che crea video musicali sui social (più in basso il suo video originale dello scorso febbraio). E nel caso vi chiediate perché Ryan Reynolds sia su Tik Tok, che è un social con un target di riferimento anagraficamente molto basso, è bene che sappiate che il social network è lo sponsor principale della squadra di calcio Wrexham AFC (che milita nella semiprofessionistica National League britannica) di cui l'attore è comproprietario.