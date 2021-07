Spirited: Ryan Reynolds condivide la prima foto dal set in cui sta per litigare con Will Ferrell

News Cinema

Sono cominciate a Boston le riprese di Spirited, il musical da Canto di Natale di Charles Dickens. Lo dimostra un tweet di Ryan Reynolds con una foto in cui l'attore è in compagnia e vicinissimo a Will Ferrell.

Day 1 shooting with one of my comedy idols, Will Ferrell. You'd barely notice this was an @Apple movie!



Also iOS 14.6 will begin installing in 7 seconds… pic.twitter.com/m4WNeIgGq4 — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) July 6, 2021

La regia di Spirited è di Sean Anders, che ha diretto Will Ferrell in Daddy's Home e Daddy’s Home 2. Il regista è autore del copione insieme a John Morris, suo abituale collaboratore. Ryan Reynolds è anche produttore del film e si gira a Boston, dove è quindi arrivato il Natale prima del tempo e viene utilizzata, per diverse scene, una parte di un grande magazzino.

In Spirited Reynolds interpreta un personaggio molto simile al tirchio Ebenezer Scrooge del racconto di Dickens, che nella notte di Natale riceve la visita di tre spiriti (il Natale del passato, del presente e del futuro). Ferrell impersona il fantasma del Natale del presente, mentre Octavia Spencer sarà una collega di Scrooge che farà di tutto per aiutarlo ad aprire il cuore alla generosità. Nel cast figura inoltre Sunita Mani, nei panni dello spirito del Natale del passato. Tutti quanti dovrebbero cantare, anche se Apple non ha rilasciato dichiarazioni a questo proposito.