Ryan Reynolds avrà una strada con il suo nome a Ottawa: la Ryan Reynolds Way

Il sindaco di Ottawa ha deciso di intitolare una strada a Ryan Reynolds per la sua bravura e per il suo notevole aiuto alle organizzazioni no-profit canadesi. La strada si chiamerà Ryan Reynolds Way.

Nella capitale del Canada, Ottawa, ci sarà presto una strada che avrà il nome di Ryan Reynolds. La via si chiamerà Ryan Reynolds Way e celebra non soltanto il talento dell'attore nato a Vancouver, ma anche le sue molte iniziative benefiche volte ad aiutare i più deboli e i più poveri.

Dopo aver dato, nel 2019, la ragguardevole cifra di 1 milione di dollari a un'organizzazione no-profit di Chicago che difendeva i diritti dei figli degli immigrati, Ryan Reynolds e sua moglie Blake Lively hanno donato oltre un milione di dollari alla Feeding America and Food Banks Canada, altra associazione no-profit che soccorre le persone che soffrono la fame. E’ chiaro che, in simile contesto, il gesto del sindaco di Ottawa, città in cui Reynolds ha vissuto una parte della propria vita, è sacrosanto e scontato.

Il tweet del sindaco di Ottawa e l'irresistibile risposta di Ryan Reynolds

Il sindaco di Ottawa Jim Watson ha diffuso la notizia della strada intitolata a Ryan Reynolds su Twitter, postando una sua foto con l'insegna della Ryan Reynolds Way e una foto dell'attore con in mano un foglio che riproduce la stessa insegna. Sul Tweet leggiamo:

E’ chiaro che Ottawa ha un posto speciale nel cuore di Ryan – e in suo onore porterò avanti una mozione, nelle prossime ore, per intitolargli una strada.

La Ryan Reynolds Way si troverà in una nuova zona nella parte ovest. Non vedo l'ora di inaugurarla!

La risposta di Ryan Reynolds al Tweet del signor Watson è stata:

E’ un onore incredibile e i patti vanno rispettati, Signor Sindaco… Ho cambiato il nome di mia figlia in Ottawa.

Come sempre Ryan Reynolds si dimostra uomo spiritoso, oltre che magnanimo, e questa è una delle ragioni per cui lo adoriamo. L'attore sarà molto impegnato nel futuro e lo vedremo in The Adam Project, nel musical Spirited e più avanti in Deadpool 3 e nei sequel di Red Notice.