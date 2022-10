Russell Crowe su Joaquin Phoenix: "Ci volle mezza giornata per convincerlo a non fuggire dal set del Gladiatore"

News Cinema

A Roma per presentare il suo secondo film da regista Poker Face, Russell Crowe ha ricordato le insicurezze di un giovane Joaquin Phoenix nel 1999 sul set del film Il Gladiatore si Ridley Scott.

Siete al corrente del fatto che in questi giorni Russell Crowe si trovi a Roma, vero? Ne avrete certamente letto sul web un po' ovunque e probabilmente visto anche nei TG nazionali. Nato il 7 aprile del 1964 a Wellington in Nuova Zelanda dove ha trascorso l'infanzia, si è trasferito in seguito con la famiglia a Sydney, ma "non sono autraliano come tutti pensano" precisa di fronte a quasi mille persone. L'attore è ospite di Alice nella Città, sezione parallela e autonoma della 17ª Festa del Cinema di Roma, ed qui per presentare il suo nuovo film di cui è anche regista, Poker Face. L'occasione però era troppo ghiotta per non festeggiarlo a dovere.

Al Campidoglio il Sindaco Gualtieri gli ha conferito il titolo di Ambasciatore di Roma nel Mondo, a 22 anni dall'uscita del film Il Gladiatore che lo ha legato indissolubilmente alla capitale italiana. Prima che si dedicasse alla promozione del film, gli organizzatori di Alice hanno giustamente pensato a un incontro con il pubblico presso l'Auditorium della Conciliazione, presenza di molti studenti di scuole di cinema. È soltanto a loro che Russell Crowe si è dedicato, rompendo gli schemi e facendo saltare la classica intervista dal palco con un moderatore e con il commento delle clip dei suoi film. È sceso con il microfono in mezzo alla platea, passando da una fila all'altra per ascoltare e rispondere alle loro domande, come potete vedere nel video più in basso con i primi 25 minuti di uno show durato un'ora e mezza.

Il gladiatore: Joaquin Phoenix si chiedeva "Cosa ci faccio qui?"

Russell Crowe ha inizialmente raccontato un po' di sé e di come sua madre, che si occupava del catering sui set di cinema e TV, un giorno lo portò con sé al lavoro perché servivano bambini. "Avevo 6 anni e oggi ne ho 58, non ho mai smesso" spiega l'attore parlando non solo di recitazione, ma di perfomance, essendo lui anche un musicista e cantautore. Tra i tanti consigli che ha dato e aneddoti che ha raccontato, parlando del suo lavoro e del rapporto con i registi e la troupe sui set, delle difficoltà fisiche e psicologiche, Russell Crowe ha ricordato quando sul set de Il Gladiatore nel 1999 il suo collega allora 25enne Joaquin Phoenix aveva avuto un forte calo di autostima.

Joaquin aveva fatto la prova costume, indossato le tuniche e l'armatura. Si guardava intorno e si chiedeva "Ma che cazzo ci faccio qui?". Andò da Ridley Scott e gli disse che non era nel posto giusto e che non sapeva che cosa avrebbe dovuto fare su quel set. "Ho provato quei costumi e mi sono visto allo specchio" diceva, "Io sono un ragazzo della Florida, devo mettermi quel costume da gelataio e salutare la gente? Non credo sia il posto per me questo". C'è voluta, dico sul serio, mezza giornata di persuasione per convincere Joaquin Phoenix a entrare in quel cazzo di costume e per fare quella perfomance che tutti conoscete bene. Tutto questo c'è voluto per superare le sue insicurezze.

Qui sotto i primi 25 minuti della Masterclass di Russell Crowe a Roma il 15 ottobre 2022. Per vederla correttamente avviate il player e cliccate sull'icona per allargare il video a schermo intero.